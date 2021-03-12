EYT’liler: Avrupa’da kimse çöpten ekmek toplamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa’da görüşen İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernek Başkanı Doğan Türker, “Güçlü olan devlet bizim gibi güçsüzlerin eline vurarak, ellerinden ekmeğini aldı” dedi.

Türker, Avrupa’nın örnek gösterilerek emeklilik yaşının 65’e çıkartılmasına ise “Avrupa’da işsiz kalan vatandaş açlıktan çöplerden ekmek, pazar artıklarını toplamıyor” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde sizin sorununuzu çözeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ile görüşen EYT heyetinden İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanı Doğan Türker, bütün muhalefet partilerinin sorunlarını çözmek için adım atmaya hazır olduğunu ancak AKP ve MHP’nin bu konuda adım atmadığını ifade etti. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesle görüştüklerini kaydeden Türker, EYT’lilerin yaşadığı sorunları şöyle özetledi:

“Aç, işsiz, rahatsız, her gün bir hastanedeyiz ve mağdur. Ellerinden alınan haklar var. Güçlü olan devlet bizim gibi güçsüzlerin eline vurarak, ellerinden ekmeğini aldı… Cumhurbaşkanı geçen günlerde bir şey açıkladı (İnsan Hakları Eylem Planı). Kazanılmış haklara dokunulması söz konusu değildir diyor. Bizim kazanılmış hakkımız eliminizden alındı. Bir an önce Anayasal hakkımızın iade edilmesi gerekiyor. Biz işe girerken bir sözleşme imzalamışız, devlet bize ‘Kardeşim sen 25 yıl çalıştığın zaman emekli edeceğim’ demiş ama gelinen süreçte elimizden ekmeğimizi almıştır.”

Ankara - anka