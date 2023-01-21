EYT’liler borçlandılar ama...

Osmaniye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İl Temsilcisi Mustafa Demir; EYT düzenlemesinin gecikmesine tepki gösterdi.

Demir, “EYT’liler hakkını istiyor, sadaka istemiyor. EYT’liler verdiği emeğin karşılığını istiyor. Bu insanların birçoğu asker borçlanmasını ve doğum borçlanmasını yaptırdılar. Bazı arkadaşlarımız banka kredilerini kullanarak, paralar çekerek gün eksikliklerini tamamlayarak; ‘EYT’li olacağız’ hevesiyle borçlandılar ve ilk taksitleri de bu ay içerisinde” dedi. Osmaniye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İl Temsilcisi Mustafa Demir, EYT düzenlemesinin gecikmesine tepki gösterdi. Osmaniye - anka

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