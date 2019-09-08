EYT‘liler eylem yaptı: Mezarda emeklilik istemiyoruz

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanun’un geriye dönük işletilmesiyle mağdur edildiklerini ve emeklilik hakları için hükümetin adım atmasını talep eden yüzlerce kişi Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda miting düzenledi.

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) eylemlerine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yanı sıra CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi. “Haydi bastır EYT, duysun bizi Türkiye” şarkısı eşliğinde başlayan mitingde “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. ‘EYT’ yazılı siyah balonlarla donatılan Tandoğan Meydanı’nı dolduranlar, ‘30 Kupon Karşılığı Değil, 30 Yıllığın Emeği Karşılığı’, ‘Mezarda Emeklilik İstemiyoruz’, ‘Patron Yaşlı Devlet’e Genç, Bizlere Kim İş Verecek’ pankartları taşındı. Erdoğan’a iletmek için imza kampanyası Gazete Duvar’ın haberine göre, EYT’liler emeklilik hakları için harekete geçilmesini ve düzenleme yapılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek üzere imza kampanyası başlattı. Yüzlerce kişi alanda dolaşan dilekçeyi imzaladı. Binin üzerindeki imzanın Cumhurbaşkanlığına iletileceği öğrenildi.

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