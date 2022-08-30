EYT’liler haklarının iadesini istiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1999 yılında çıkarılan yasa ile getirilen yaş engelinde takılmış yaklaşık 5 milyon vatandaşın bulunduğunu belirterek, “EYT’liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir” dedi.

EYT'liler: Ara formüle hayır

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1999 yılında çıkarılan yasa ile getirilen yaş engelinde takılmış yaklaşık 5 milyon vatandaşın bulunduğu, göreve başladıkları günde kazanılmış hakları olan prim gün sayısına göre emeklilik şartları değiştirilerek milyonlarca insan mağdur edildiğini belirterek, “EYT’liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir” dedi.

Emekli olma şartlarını sağlayan ancak çalıştıkları dönemde çıkan kanunla maç başladıktan sonra kural değiştirilerek emekli olma süresi 15-18 yıl arasında ertelendiğine dikkat çeken Balık, “Çıkarılan kanunlarla çalışma hayatı sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sadece yaşa dayalı bir uygulamanın geçerliliği olmadığı gibi milyonlarca vatandaşımızı çok zor bir duruma sokmaktadır. Emeklilik yaşını beklerken ekonomik gelir kaybı yaşamakta, sigorta kaydı bulunduğu için başka bir işte çalışamamaktadır. Bu durum milyonları mağdur ettiği gibi kayıt dışı istihdama da sebep olmaktadır” diye konuştu.

EYT’LİLER İÇİ BOŞ VAATLERLE OYALANMASIN

Devletin kanunlar aracılığı ile vatandaşlarının yaşam şartlarını ileriye taşımakla görevli iken, yapılan bu değişikliğin vatandaşların mevcut şartlarını geriye götürdüğü için sosyal hukuk devleti açısından kabul edilebilecek nitelikte olmayacağını söyleyen Balık şunları söyledi: “Emeklilikte yaş şartını her seçim öncesi seçim malzemesi olarak kullanan ancak iktidara geldikten sonra bir sonraki seçim dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı yine içi boş müjdelerle bu sefer emeklilikte yaşa takılanları oyalamaya çalışmaktadır. EYT’liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir. AKP iktidarın acilen emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emekli olması gereken milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir.”