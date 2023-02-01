EYT’liler: Mağduriyetimiz sürüyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınuyor. Teklif yıllardır sorularına çözüm bekleyen EYT’lilerden çoğunun eleştirilerine yol açtı.

Kısa sürede başta #EmekliliktePrimeTakılanlar olmak üzere sosyal medyada gündem olan başlıklarla çok sayıda EYT’li, emekli olmak için gerekli prim günü sayılarında hiçbir değişiklik yapılmaması nedeniyle mağduriyetlerinin sürdüğünü söyledi. EYT kanun teklifinin kapsamı, EYT’liler arasında tam anlamıyla beklenen etkiyi sağlamadı. Bugüne dek siyasetçiler, üzerinde çalıştıkları EYT düzenlemesi hakkında bilgi verirken sıkça “1999 yılı öncesi haklara geri dönüleceği” sinyalini vermişti. BBC Türkçe’ye konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, “98-99 yılında sigortaya giren çoğu kişinin halen 5 bin yerine 5 bin 975 gün primi doldurması gerekiyor” dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal da “Ülkemizde 5 bin günü doldurmayan birçok insan var. Ve bu insanlara 5 bin günü doldurduklarında emekli olabilecekleri söylendiği için, çeşitli şekillerde borçlanarak bu eksik günlerini 5 bine tamamladılar” diyor.

180 bin kamu işçisinin gözü toplu sözleşmede

Türkiye’nin kamudaki en büyük toplu iş sözleşmesi olan ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 180 bin işçi adına imzalanacak toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam ediyor. Sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık-İş ile Sağlık Bakanlığı adına yetkili işveren sendikası TÜHİS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde 2. oturum gerçekleştirildi. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, kamudaki 180 bin sağlık işçisi adına yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçinin kazanımlarının taraflarca önemsendiği bir sürecin yürütüldüğünü ve yeni kazanımlar konusunda umutlu ve ısrarlı olduklarını söyledi. Sert, “Umuyoruz ki TÜHİS de fedakâr sağlık çalışanlarını mutlu edecek, çalışma hayatındaki huzursuzluğu bitirecek yaklaşımlar sergileyecektir. Kamunun en büyük toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütüyoruz. 180 bin sağlık işçisinin gözü kulağı bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi