EYT’liler: Sabır taşımız çatladı

İktidarın EYT ilgili gündeme getirdiği farklı formüller EYT’lilerin tepkisini çekti. Seslerini duyurmaya çalışan yüz binlerce EYT’li Twitter’dan “Sabır taşımız çatladı” mesajı paylaştı.

EYT belirsizliği sürüyor

Nebati EYT’lilerden özür dilemeli

EYT'lilerin sabrı taştı

Emeklilikte ‘yanlış’a takılanlar...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamalar, gündeme getirilen tartışılan formüller EYT’lilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada buluşan EYT’liler, “Artık yeter” diyerek tepkilerini ve tek şartlarını, #ŞartımızNet99Öncesi etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Haklarını kısıtlayıcı düzenlemeleri kabul etmeyeceklerini belirten EYT’liler, yasanın hesapsız, ön yargısız, şartsız çıkarılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi paylaşımlarına etiketleyen yaklaşık 500 bin EYT’li Twitter’daki paylaşımları ile önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimleri işaret ederek, “Hakkımızı alamazsak, hakkımızı verecek olan iktidar olur” dedi.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz

Sözcü’nün haberine göre, iktidarın EYT’lileri suçlu gibi gördüğünü, sorunu çözmemek için çaba gösterdiğini belirten EYT’liler, “Yeter artık” dedi. EYT’li Emine Gürleyen, “Ne sadaka ne lütuf anamızın ak sütü gibi helal emeğimizin karşılığını istiyoruz“ derken, Sibel Şen ise, “Umut ve bekleyiş, yerini gerginliğe öfkeye bırakmaya başladı. Üstüne hakkımızı alamazsak, hakkımızı verecek olan iktidar olur. Yeter artık“ ifadelerini kullandı. Ferit Berberoğlu ise tepkisini, “İnsanların psikolojisi iyice gitti. Stresten hastalık sahibi olduk, yeter artık. Bırakın hesabı kitabı, şartsız çıkarın şu yasayı” ifadeleri ile gösterdi. EYT’lilere destek veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Ömer Fethi Gürer, “20 yıl seyrettikleri #EmeklilikteYaşaTakılanlar sorunlarına sonunda seçime altı ay kala çözüm getirecekleri açıklayanlar her gün kafa karıştırıyorlar. Yeter artık. EYT için şart yaratmak yerine kazandıkları, ellerinden alınanların haklarını iade edin. Ötesi yok. #EytŞARTdeğilHAKistiyor” mesajını paylaştı.

Haber Merkezi