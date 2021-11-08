EYT’liler: Seçim yatırımı

Emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla ‘EYT’, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle.

Seçim yaklaştı, EYT hatırlandı Her siyasi görüşten, meslekten, kadın-erkek ‘üyesi’ var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelendi.’ Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde geri adım atılmadı; aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihaî emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi. Diken’in haberine göre, EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Gönül Özüpak, iktidarın EYT’lilere yönelik adımlarını “Seçim yatırımı olarak görüyorum. Muhalefet destek veriyordu, şimdi hükümetin tozlu raflarından da inmiş olduk” şeklinde değerlendiriyor. Haber Merkezi



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