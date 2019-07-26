EYT’liler: Yok deseler de gündemde olacağız

Olağanüstü genel kurulda federasyonlaşma kararı alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Gebze’nin ardından İzmir’de de Emeklilikte Yaşa Takılanlar dernekleşti. İzmir’de kurulan derneğin başkanlığını Doğan Türker Üstlendi. Kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini anlatan Dernek Başkanı Doğan Türker, derneğin faaliyetine başladığını ve üye kayıtlarının yapıldığını belirterek, “Biz işe girdiğimizde şartlar neyse aynı şartları geri istiyoruz. Çünkü anlaşmayı tek taraflı bozan devlettir. EYT bizim gündemimizde yok diyorlar ama onların gündeminde olacağız. Çünkü biz halkız! Hakkımızı istiyoruz” dedi.

‘Önceliğimiz EYT yasasının çıkartılması’



Gazete Duvar’ın haberine göre, dernek olarak İzmir yerelinde yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Türker, “Konuyla ilgili girişimlerimiz meclis açıldıktan sonra başlayacak. Ancak meclis açılıncaya kadar da örgütlenmemizi güçlendireceğiz. Bunun için de İzmir’de üye sayımızı artırmak ilk önceliğimiz. Bu süreçte belediye, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloglarımızı artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü EYT yasası yarın çıkacak diye bir şey yok. Bunun bilincindeyiz. Süreç uzarsa dernek üyelerimizden mağdur olanlar için neler yapabileceğimizin çözüm arayışlarına gideceğiz. Birlikte olacağız ki sesimizin daha gür çıkmasını sağlayalım. Bunları yaparken önceliğimiz EYT yasasının çıkartılması olacak.”