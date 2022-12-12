EYT'lilerin sabrı taştı

YAŞ SINIRINA TAKILDIKLARI İÇİN EMEKLİ OLAMAYANLAR, PAYLAŞTIKLARI MESAJLARDA; “HAKKIMIZI ALDIK DİYECEĞİMİZ BİR AÇIKLAMA DIŞINDA HİÇBİR ŞEY BİZİ MEMNUN ETMEYECEK” DİYOR.

SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Hakkımızı istiyoruz. Bizi memnun edecek tek cümle şu: Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır mağdur edilmişsiniz. Biz de sizin mağduriyetinizi gidermek için 8 Eylül 1999 öncesi sizi mağdur eden yasanın yaş haddinin geriye işletilmesinin, aynen eşitlik ilkesinde herkesin faydalanması için veriyoruz demesini bekliyoruz” dedi.

BİZ, YOKSUL EMEKLİLER OLACAĞIZ

Boran şöyle konuştu: “Bugün 30 yılın karşılığı temmuz ayı itibariyle bağlanan maaş ne biliyor musunuz? 3 bin 500 lira. Bu rakam sosyal yardım niteliğindeki bir maaşın adıdır. 30 yılın karşılığında bunun reva görülmesi emekli maaşlarının hesaplama şeklini değiştirilmesinden kaynaklanıyor. Biz yoksul emekliler olacağız. Emekli maaşlarının yüzde 70’lerde olması gerekirken, şu an yüzde 28-30’larla bağlanıyor.”

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#EYTlininSabrıTaştı

EYT’lilerin bekleyişi sona ermek üzere. Milyonlarca insanı ilgilendiren sorunun çözüme bir adım daha yaklaşılırken yeniden endişe baş gösterdi. Yeni bir yaş sınırı tahammül sınırlarını zorluyor.

Çözüme ramak kala EYT’liler cephesinde endişe hakim. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Kaygı içerisindeyiz. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün o kadar merakla bekledik anlatamam. TBMM Genel Kurulu’na girmeden evvel gazetecilerin sorusuyla karşılaşan bakan, “İçeride açıklayacağım” dedi. Pür dikkat ekran karşısında nefes nefese bekledik çalışma bakanını. Ama maalesef, bizleri memnun edecek hiçbir şekilde cümle kurmadı. Yine ötelendik. ‘İnşallah ocak ayına sarkmaz’ cümlesiyle de aralık ayı sonunu da bekleyeceğiz diyoruz” dedi.

Hakkımızı tastamam istiyoruz

Independent Türkçe’nin haberine göre, Boran “Hakkımızı istiyoruz. Bizi memnun edecek tek cümle şu: Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır mağdur edilmişsiniz. Biz de sizin mağduriyetinizi gidermek için 8 Eylül 1999 öncesi sizi mağdur eden yasanın yaş haddinin geriye işletilmesinin ama kanunla ama kanun iptaliyle geride hiçbir kimse kalmadan ve hakkınızı aynen eşitlik ilkesinde herkesin faydalanması için veriyoruz demesini bekliyoruz. Bu bizleri memnun edecek. Verdiğimiz mücadelede “Hakkımızı evet tastamam aldık” diyeceğimiz bir açıklama bekliyoruz. Yani onun harici hiçbir açıklama inanın bizi kesmeyecek, memnun etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Biz yoksul emekliler olacağız

“EYT’lilere düşük maaşlar ödeneceği iddialarına ne diyorsunuz?” sorusuna Boran, “Şimdi bu kaygı değil. Bu şu anda bile yaşadığımız yaş haddi en büyük sorunlardan biri. Niye derseniz? Bugün 30 yılın karşılığı temmuz ayı itibariyle bağlanan maaş ne biliyor musunuz? 3 bin 500 lira. Bu rakam sosyal yardım niteliğindeki bir maaşın adıdır. Örneklerini, kayıtlı belgelerini de sunarım. 30 yılın karşılığında bunun reva görülmesi şu anki iktidarımızın 2008’de çıkardığı 5510 sayılı kanunla emekli maaşlarının hesaplama şeklini değiştirilmesinden kaynaklanıyor. Kesinlikle yoksul emekliler. Biz yoksul emekliler olacağız. Niye? Bu kanun sebebiyle bağlanan emekli maaşlarının yüzde 70’lerde olması gerekirken, şu an yüzde 28-30’larla bağlanıyor” cevabını verdi.

Yeniden yaşa takılmak istemiyoruz

Boran sözlerini “Bize koşulsuz, şartsız gelsinler. Formül istemiyoruz, şart istemiyoruz. Yeniden bir yasa ve yaşa takılmak istemiyoruz. Yeniden prime takılmak istemiyoruz. ‘8 Eylül 1999 öncesi hakkınızı veriyoruz’ desinler. Bunu da yaparken elbette aylık bağlanma oranları çok önemli. Çünkü 3 bin 500 veya 5 bin 500 liralarla geçinmek çok zor. ‘İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaşla emekli olmak istiyoruz’ diye feryat, figan bağırmaya da devam edeceğiz. Sorun ya çözülecek ya da çözülecek. Çözülmezse, ‘çözüm için geliyoruz’ diyene yetki vereceğiz” diyerek tamamladı. Öte yandan sosyal medyada EYT’liler haklarını aramaya devam ediyor. EYT mağdurları #EYTyeYaşŞartıKabulEdilemez #OyalamayınEYTyi #SonSözüEYTSöyler #EYTlininSabrıTaştı etiketleri ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Haber Merkezi