EYT’lilerle dalga mı geçiliyor?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın Aralık ayı içinde söz verdiği EYT düzenlemesinin, 2023 yılına ertelenmesini ‘yalancı çoban hikayesine’ benzeterek “1 buçuk milyon EYT’linin beklentisiyle dalga geçiliyor” dedi.

AKP iktidarının emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemelerin Aralık ayında yapılacağı yönünde defalarca kez açıklama yaptığını hatırlatan Gürer, ancak Meclis’in bu hafta sonu AKP önerisi ile tatil edileceğini ve dolayasıyla EYT düzenlemesinin de yılbaşından sonraya kaldığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinin tamamlanacağını söylediğini anımsatan Gürer, “Son 3 ay içinde yapılan açıklamalarda da Cumhurbaşkanı, AKP Grup Sözcüsü ve Bakanlar yaptıkları açıklamalarda EYT’nin aralık ayında sonlanacağını söylemişlerdi. Ciddi bir beklenti yaratıldı. Ama yıl sonu geldi ve EYT ile ilgili Kanun teklifleri Meclise gelmedi” dedi.

Ankara - Recep Gören