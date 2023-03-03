EYT mesaisi hızlı başladı

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK Ankara İl Müdürlüğü ve diğer SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

4 saatte 600 başvuru

SGK Ankara İl Müdürlüğü, saat 06.00'dan itibaren kapılarını açarak başvuruları kabul etmeye başladı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00 itibarıyla 600'ü aşkın başvuru alındığını bildirdi.

Emeklilik başvurusu yapan EYT'li vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.

İstanbul

EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, sırayla içeri alınırken işlemlerini yapıp evraklarını teslim etti.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuru yapan Nusret Sevük, kanunun yürürlüğe girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Emeklilik işlemlerini başlattığını belirten Sevük, "Uzun zamandır bekliyorduk. 1997 yılında iş hayatına başladım. Günlerim ve primlerim doldu. Çok şükür emekli oldum." dedi.

Tanju Civaner ise 1995 yılında çalışmaya başladığını ve düzenlemeyle emekli olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar içeri alınıp, işlemleri yapıldı.

Başvuru yapanlardan Tamer Kösten, çok heyecanlı olduğunu, uzun yıllardır bugünün hayalini kurduğunu ve emekli olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Umutla bugünü beklediğini anlatan Turgut Dengiz, "Bu mutluluğun tarifi yok." ifadesini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da mesai saatinin başlamasıyla SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluştu.

Emeklilik için başvuru yapan Müfit Dik, oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Sabah koşarak müdürlüğün önüne geldiğini, 7 yıldır bu anı beklediğini anlatan Dik, "Heyecandan kalbim hızlı atıyor. Kapıdan bir an önce içeri girip kağıdımı almayı bekliyorum. Burada herkes hak etti. Herkes benim gibi hak etti. Bunun böyle olacağını bilseydim geceden nöbet tutardım." diye konuştu.

Öte yandan, SGK il müdürlüklerinin emeklilik işlemleri için personel sayısını artırması ve binalarda fiziki hazırlıklar yapması dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yoğunluk oluştu.

Düzenlemeden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.

Sırada bekleyenlerden 46 yaşındaki Yahya Yoldaş, EYT kararını beklediklerini, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru için erken saatlerde SGK binası önüne geldiklerini söyledi.

Bir afet atlattıklarını fakat hayatın devam ettiğini dile getiren Yoldaş, "Bir yerden başlamak lazım. Burada EYT ile başladık. İş yerlerinin çoğu zaten zarar gördü. İş durumu da kısıtlı. Belki insanlarımızın bir nebze olsun EYT'den faydalanarak geçimini daha rahat sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah çok büyük katkısı olacak." ifadesini kullandı.

47 yaşındaki Erol Kahveci ise büyük bir afet yaşadıklarını vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu bir ilaçtır. Memleketimize hayırlı olsun. Çok kötü bir deprem yaşadık. Devletimiz var, her zaman için yanımızdaydı." dedi.

Bursa

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Görevliler gişelerde daha da artması beklenen yoğunluk nedeniyle binanın bahçe kapısında bekleyenleri sırayla içeriye alıyor. Sıra kendilerine geldiğinde emeklilik başvurusu bölümüne geçenler, dilekçelerini veriyor.

Eskişehir

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü önünde EYT'lilerin emeklilik dilekçesi vermek için bekleyenler zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Sırayla binaya alınan vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesinin ardından gişelerde işlem sırası bekleyip, emeklilik başvurusunda bulunuyor.

Yüksel Aydoğdu, emeklilik başvurusunda bulunacağı için mutluluk duyduğunu belirterek, "4-5 yıldır emekli olmak için bekliyordum. İnşallah bugün emekli olacağım." dedi.

Serpil Uçarer, yaklaşık 6 yıldır emekli olmak için beklediğini aktararak, emekli olduktan sonra çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşamayı istediğini anlattı.

Fatma Bayraktar ise 6 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacağını ifade ederek, "Çok mutluyum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hakkımız olanı aldık. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Balıkesir

Balıkesir'de, emekli olmak için bekleyen EYT'liler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK İl Müdürlüğünde gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde dilekçelerini imzalayıp teslim ediyor.

Yalova

SGK Yalova İl Müdürlüğünde de EYT'lilerin emeklilik başvurularından dolayı zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İşlemlerini yaptıran Metin Şahan, prim gününü doldurup 7 yıldır emekli olmayı beklediğini aktararak, "EYT konusu gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Devlet yöneticilerimizden Allah razı olsun. Artık sigorta ödemeyeceğiz ve maaş alacağız. Onun için mutluyuz." diye konuştu.

10 yıldır emekli olmayı beklediğini kaydeden Kamile Dedeoğlu ise "Çok şükür, oldu. 4 yıl önce işten çıktım, işsizim. Hala emekli olacağıma inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sigortalılık başlangıcının 1995 olduğunu ve yıllardır bu anı beklediğini anlatan Levent Öztürk ile Hakkı Karahasan da EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, kent merkezinde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, gazetecilere, depremlerden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tedbir alarak çalışmalara başladıklarını belirten Uzun, "Depremden dolayı vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce inşallah normale döneriz. Biz A ve B planı yapmıştık. Şu anda bir problem yok, kısa sürede bu kalabalığı eritip talepleri karşılarız." dedi.