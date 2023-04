EYT meselesi tam çözülmedi

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, iktidarın çıkarmış olduğu yasa teklifinin EYT sorunun tam olarak çözmediğini söyledi.

Sümeyye Işıkçı - İstanbul

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin son durumu Yeni Asya’ya değerlendirdi.

İktidarın çıkarmış olduğu yasa teklifinin EYT sorunun tam olarak çözmediğini vurgulayan Özüpak, “Bu mücadele ve mağduriyet 24 yıldır devam ediyor. Bizler yaklaşık 15 yıldır anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızı istiyoruz. Birer EYT’li olarak bizleri 8 Eylül 1999 öncesi mağdur eden yasanın, yani 4447 sayılı kanunun iptaliyle ya da yeniden düzenlenmesiyle tastamam haklarımızın verilmesini talep ediyoruz. 2022 yılında iktidarın başlatmış olduğu düzenlemede Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin defalarca kez hem bütçe görüşmelerinde hem ulusal basında 8 Eylül 99 öncesi hakların verileceğini belirtmişti. Bilgin, yaş haddinin kaldırılıp prime takılanların olmayacağını ifade etmişti. Ancak 3 Mart’ta çıkan kanunda sadece yaş haddi kalktı, yaş haddiyle birlikte bize getirilen kademeli prim ve gün sayısı ortadan kalkmadı. Bu yasa teklifi bu haliyle 5.000- 5.975 gün arasında olan arkadaşlarımızın çalışma hayatının devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Eksik bir kanun

Özüpak, “Arkadaşlarımız 49-50 yaş aralığında olduğu için de iş bulma imkanları yok. Bu da doğal olarak bu arkadaşlarımızın mağdur edilmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte Çalışma Bakanı’nın ifade ettiği 5.000 prim gün sözüyle doğum ve askerlik borçlanması yapan arkadaşlarımızın kademeli prim gün sayısının ve yaş haddinin de iptal edilmediğini görüyoruz. Benzer bir biçimde bu yasanın içerisinde 3.600 kısmi emeklilikte bekleyen arkadaşlarımızın da yaş haddinin iptal edilmediğini görüyoruz. Öncesinde bu 50-55 yaş olan yaş haddi bu yasayla birlikte 58-60’a çıkmıştı. Yaş haddi kaldırıldı denildiği halde kısmi emeklilik için yaş kalkmadığı için haklarımızın hepsine sahip olamadık. İktidar bize yarım sevinç yaşattı. Doğan kanun, yasalaşan kanun maalesef eksik bir kanun” ifadelerini kullandı.

İktidar bizimle görüşmedi

Çıkarılan yasa teklifi süreci içerisinde EYT Federasyonu’yla herhangi bir görüşme yapılmadığını aktaran Özüpak, sözlerine şöyle devam etti, “Bu süreçte iktidar bizimle görüşme sağlamadı ama bizimle görüşme yapılmış gibi lanse etti. 2019 yılında Sayın Vedat Bilgin henüz bakan değilken bizleri dernek olarak Çankaya köşküne davet etti ve bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı da Sayın Bilgin’e bütün detayları anlattık, dosyamızı da verdik. Fakat Vedat Bey Bakan olduğu zaman hiçbir şekilde randevu alamadık. Sorunlarımız bir kez daha anlatmak ve bütün haklarımızı istiyoruz dediğimizde görüşme talebimizi kabul etmediler. Dolayısıyla biz yaptık oldu çalışmasıyla yarım bir kanunla karşı karşıya kalmış olduk. Birçok kez Bakanlık makamına, Cumhurbaşkanlığına ulaşmak için veya iktidar kurmaylarıyla konuşmak için çaba sarf ettik, görüşme talep ettik. Ancak maalesef tüm kapılar yüzümüze kapandı. İktidar bizim yanımızda, yakınımızdan ayrılan kişileri muhatap aldı. Sonrasında da biz ‘Federasyonla görüştük’ dediler. Hayır, bizimle görüşmediler. Bunu kabul etmiyoruz. Bizimle görüşmüş olsalardı asla taviz vermezdik. Hiçbir arkadaşımız da mağduriyet yaşamazdı. Haklarımızda ısrarcı olurduk.”

Hayatımızı idame ettiremiyoruz

“EYT konusunda iktidara talip muhalefet partileri sonuna kadar destekçi oldular. Hatta bu yasanın çıkması için sürekli iktidara çağrılarda bulundular. Çağrılarında ‘Bu sorunu çözün, çözmeseniz biz geldiğimizde çözeceğiz’ dediler. Yasanın eksik çıktığını da görüyorlar. Bütün eksiklikleri biz tamamlayacağız diye beyanları da var.” diyerek sözlerini sürdüren Özüpak, şu anki iktidarının değişmesi durumunda da mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Özüpak, “Biz çalışma hayatımızın insanca yaşayabileceğimiz şartlarda ve maaşlarda olmasını istiyoruz. Emekli olduğumuz zaman veya çalışma hayatının devamında sorunların çözüldüğü görmek istiyoruz. Şu anki iktidarın değişmesi durumunda da mücadeleye ve görüşmelere devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını 5.500 TL’den 7.500 TL’ye çıkardı. Oysaki ülkedeki asgari ücret 8.500 TL. Yani bu demek oluyor ki siz bu maaştan aşağı hayatınızı idame ettiremezsiniz. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz ancak bunun gerçekleşmemesine neden olan şey 2008 yılında iktidar tarafından çıkarılan yasa. Bu yasanın düzenlenerek aylık bağlanma oranlarının 99 öncesine dönmesini istiyoruz çünkü bu bizi tamamen açlık ve sefalete iten emekli maaşlarıyla hayatımızı idame ettiremiyoruz.”

Yeni mağduriyetin adı: ‘Emeklilikte Prime Takılanlar’

İlk maaşın ne zaman yatacağının belirsiz olduğuna dikkat çeken Özüpak, “Arkadaşlarımız bu konuda çok fazla sorun yaşıyor. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte E-Devlet’ten başvuru yapan 1 Milyon 200 bir arkadaşımızın dosyaları halen beklemede. Şu ana kadar maaşları bağlanan arkadaşlarımızın sayısının %10 olduğu belirtiliyor. Başvuruların beklemesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarımızın çalışma kapasitesiyle ilgili bir durum var. Kurumumuzun 35-40 bin kapasitesi var. Böyle yoğun bir çalışma içerisinde de bulunmak onlar için çalışma saatlerinin uzaması, mesai saatlerinin uzaması demek. Yoğun bir gayret sarf ediliyor ancak bu durum maaşlarımızın bağlanması açısından zaman alacak gibi duruyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda maaşlarımıza kavuşuruz.” dedi. “Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 4,5 milyon civarındaydı. Bu yasayla birlikte 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Sayın Bilgin 5000 bin gün geçerli olacak dedi bu uygulamadan sonra mağduriyetleri devam eden arkadaşlarımızın adı EPT yani Emeklilikte Prime Takılanlar olacak.”

Bu mücadele Türkiye’ye örnek oldu

Yasa teklifinin yeniden ele alınarak mağduriyetlerin çözülebileceğini ifade eden Özüpak, şunları kaydetti, “Önümüz seçim arifesi. Meclis açık olduğu süreçte de her an her şeyin olabileceğini biliyoruz. Biz bu mücadeleye ilk çıktığımız zaman bizlere ‘Boşuna kürek çekiyorsunuz, bu hakkın tekrar iade edilebilir ya da çözümlenebilir yolunun ve yönteminin olmadığını’ söylediler. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Erken emeklilik istiyorlar. Bütçeye yük oluyorlar. Seçimi kaybetsem dahi yokum.’ demişti. Bu yasada 2023 seçimlerinin varlığı göz ardı edilemez ancak biz verdiğimiz mücadeleyle bu kazanımı elde ettik. Eksik taraflarının tamamlanması anlamında ne olur bilemiyoruz, bu yarın da çıkabilir, seçim sonrasında ancak biz mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele Türkiye’ye örnek olmuştur. Kırmadan, dökmeden demokratik haklar çerçevesinde yürüttüğümüz EYT kardeşliğimiz gelecek kuşaklara kadar iletip, bırakabileceğimiz bir mücadele şekli. Varız, her yerde olmaya da devam edeceğiz”