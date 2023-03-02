'EYT yasası eksik çıktı'

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefetçe oy birliğiyle Emeklilikte Yaşa Takılma (EYT) düzenlemesi yasalaştı ancak yaş haddi nedeniyle binlerce EYT’li kapsam dışı kalırken, sigorta başlangıcı 2000 yılı sonrasındaki yurttaşlar yeni EYT’liler olacak görünüyor.

EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı

İlk maaşlar nisan ayında yatırılacak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılı bütçesindeki hali hazırdaki gelir-gider dengesizliğini büyütecek ekonomik yıkım yaşandığı tartışılmasına rağmen, EYT konusundaki yasal düzenleme hayata geçirildi. EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Maalesef yasa, eksiklileriyle hayata geçirilecek görünüyor. EYT’liler olarak talebimiz 1999 itibariyle prim gün sayısı ve yaş haddi sıkıntımıza çözüm getirilmesiydi. Sadece yaş haddini kaldırma yaklaşımıyla 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 500 kişi açısından sorun çözülmemiş oldu” dedi. Haber Merkezi

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