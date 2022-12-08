EYT yine yaşa takılmasın

EYT Federasyonu Başkanı Özüpak, “Adımız ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’, yeniden bir yaşa takılmak, asla verdiğimiz mücadelede kabul edebileceğimiz bir çözüm aşaması değildir” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Baran Özüpak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili TBMM’ye sunulması beklenen yasal düzenlemede yaş sınırı olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi. Özüpak, şunları söyledi: “Zaten adımız ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ olup da yeniden bir yaşa takılmak gerçekten yeni mağduriyetler doğuracağı için asla verdiğimiz mücadelede kabul edebileceğimiz bir çözüm aşaması değildir. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlerde bizim hakkımız neyse biz tastamam o haklarımızı istiyoruz. Formülsüz, şartsız, neyse o. Artısı ya da fazlasını da istemiyoruz. Kadınlarda 20 yıl ve 5 bin prim günü, erkekler 25 yıl 5 bin prim günü dendi. Bu süre zarfında da bizler geldik 45-50 yaş aralığına. Yeniden yaşa takılmak maalesef bizim çözüm sürecimizi sadece uzatmış olacak.”

Detayları basına yansıdığı kadar biliyoruz

Özüpak, şöyle konuştu: “Sayı bazında tahminimiz şöyle; Çalışma Bakanımız ilkin ‘1,5 milyon kişi’ dedi. Sonra 1 milyon 600 bin oldu, 2 milyon kişiye kadar çıkabileceğinden bahsetti. Biz de çalışmamızda 1 milyon kadar dedik hemen emekli olabilecek kişi. Geride olan 3 milyon var, toplamda sayımız 4,5 milyon. Haydi 1,5 milyonu çıkardınız, haklarına sahip olanlarla deyip de. Geride kalan 3 milyonun içerisindekilere bu yaş şartıyla ne kadar, nedir, ne değildir? Detayları basına yansıdığı kadar öğrendiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Kaygılı mıyız? Kaygılıyız. Yani burada tek çözüm; 8 Eylül 1999’da işe girenin de anayasal hakkı olduğu, eşitlik ilkesinden faydalanması gerekliliği ve yasaların öngörülebilir ilkesinin iade edilmesi.”

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Staj ve çıraklık da bir mağduriyet

“Staj ve çıraklığın da bir mağduriyet olduğunu biz yine dile getiriyoruz” diyen Özüpak, “Çocuk yaşta başlayan çalışma hayatımız zaman bize verilen numaralardan biliyoruz ki SSK hayatımız başladı. Sigortalı olarak çalışma hayatımız devam ediyor. Ama ilerleyen süreçte bir bakıyoruz ki ‘Hayır, size uzun vadeli sigorta kolu yatırılmadı diye başlangıç olarak saymıyoruz’ diyorlar. Biz stajyer olarak 2 gün okula gittik. 3 gün zorunlu tuttunuz ve sabah 09.00’da akşam 17.00’ye kadar bilfiil çalıştık. Bu iş hayatına katılım değil midir? Oysa bize verdiğiniz numaralarda biz biliyoruz ki SSK başlangıcımız yapıldı ama maalesef gördüğümüz kadarıyla dedik ki; ‘Onda da kandırıldık’. Staj ve çıraklığın ivedilikle çözülmesi gereken bir mağduriyet olduğunu yine üstüne basa basa vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuyla paylaşın

Çalışma Bakanından duydukları tek şeyin aralık ayında açıklanacağı olduğunu söyleyen Özüpak, “Çalışma Bakanımızın her konuştuğunda detaylara bir bakıyoruz yeni mağduriyetler mi acaba doğuracak diye kaygı taşımaya başlıyoruz. Oysaki formül, çözüm belli; 8 Eylül 1999’daki yasanın geriye işletilme maddesinin iptali. Staj ve çıraklığın ‘evet bu da bir mağduriyettir’ deyip de sonradan ikinci bir konuşmayla ‘bu öğrencilik işlemleridir sayılamaz’ denildiği süreçte bir daha düşünmelerini istiyoruz. Biliyorsunuz aylık bağlanma oranlarımız var ki bizi 3 bin 500 liralara mahkûm eden bir sistem. Bizi 30 yılın karşılığında sosyal yardım niteliğindeki maaşlara mahkûm ediyor. Biz insanca yaşamak istiyoruz, biz anayasal hakkımıza sahip olmak istiyoruz ve de iktidarımızın, Çalışma Bakanlığımızın samimiyetini bu yasayı bir an evvel teknik detaylarıyla çalışmasıyla anlatıp kamuoyuna da paylaşmasını bekliyoruz” dedi.

İstanbul - Anka