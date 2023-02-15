Ezan ambulanslardan okunuyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasara uğrayan illerden Adıyaman’da, pek çok cami de zarar gördü.

Kentte Sümerevler Atletizm Pisti’nde oluşturulan çadır kentte ezan ve selalar ambulans megafonundan okunuyor. Vatandaşlar namazlarını ise Tunceli Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından kurulan çadır mescitte kılıyor. AA

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