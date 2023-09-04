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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

F-4 savaş uçağının parçası otoparka düştü

04 Eylül 2023, Pazartesi 17:00
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü.

Park halindeki 3 araç hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi. Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO’nun bahçesine düştüğü görüldü. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir” denildi.

Haber Merkezi

 

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