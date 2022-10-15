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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Facia nedeniyle miting ertelendi

15 Ekim 2022, Cumartesi 18:20
Türk Eczacıları Birliği, Amasra’daki maden faciasının ardından “Büyük Eczacı Mitingi”nin ertelendiğini açıkladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların ekonomik sorunlarına dikkat çekmek için 16 Ekim’de yapılacak mitingin, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TEB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altında kalması ve ilk belirlemelere göre 22 maden işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verildi. Ölen işçilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, “Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni erteleme kararı almıştır. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz” denildi. 

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