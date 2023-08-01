Faciadan 1,5 yıl önce tespit edilmiş

Amasra’da 43 işçiye mezar olan maden ocağındaki havalandırmanın yetersiz olduğunun, faciadan yaklaşık 1 buçuk yıl önce tespit edildiği, resmi yazışmalarda ortaya çıktı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Eyüp Demez imzalı ve 3 Temmuz 2022 tarihli resmi yazıda; üretim için eksi 500 kotuna inileceği, ancak mevcut havalandırmanın yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar, madendeki 14 Ekim 2022 tarihli grizu patlamasının da yetersiz havalandırma kaynaklı olduğu değerlendirmesini yapmıştı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçilerinin faciadan 33 gün önce 5- 11 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı denetimde, madende 19 ayrı mevzuata aykırılık ettiği ortaya çıkmıştı. TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda denetçilerin tespitlerine ilişkin bilgiler de açıklanmıştı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.