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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Faciadan ders çıkarılsın

08 Ağustos 2021, Pazar
DP lideri Gültekin Uysal, yangın faciasının yaşandığı Manavgat incelemesinde, “Umarım bu yaşanan felaket başta ülkeyi yönetenlerin zihninde bir büyük şuur sıçramasına vesile olsun, bu faciadan ders alınsın” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte incelemelerde bulunmak ve felâkette zarara uğrayan vatandaşların acısını paylaşmak üzere Manavgat’a gitti. Uysal Manavgat programında Ulu Alan Yangın Yönetim Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Seki Yangın Yönetim Merkezinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yangın felâketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyen Uysal, yakınlarına da sabır ve başsağlığı, yaralılara da âcil şifalar diledi. 

Millet hesap soracaktır

“Elbette tüm yaşanan keyfi anlayıştan kaynaklı zafiyetin hesabını millet soracaktır. Allah muhafaza, Türkiye İzmit depremi benzeri bir deprem gibi bir felâket yaşasa bugün yaşanan siyasî rekabete bakarak ister istemez büyük bir endişeye gark oluyoruz” diye sözlerine devam eden Uysal, Afet Koordinasyon Merkezimizde Başkanın şahsında emek veren bütün belediye çalışanlarımıza, Türkiye’nin bütün illerinden destek veren bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerine, vatandaşlarımıza ben de müteşekkir olduklarını ifade etti.

HATAYI ONU BUNU SUÇLAYARAK TELÂFİ EDEMEZSİNİZ

Söylenecek çok söz olduğunu ancak bugün dillerini ısırarak birtakım sözlerini daha dikkatli söylemeye gayret ettiklerini de ifade eden Uysal, “Acılar üzerine elbette salimen söz söylemek zorundayız. Yığınakta yapılan hatayı onu bunu suçlayarak telâfi etme imkânınız yok. Türkiye gibi yangın riski büyük bir alana sahip bir ülkede siz bakanlığın sorumluluğunu bir başkasına yöneltemezsiniz. Umarım bu yaşanan felâket başta ülkeyi yönetenlerin zihninde bir büyük şuur sıçramasına vesile olsun, bu faciadan ders alınsın” diye konuştu.

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