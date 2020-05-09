Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı çalışmaları başta olmak üzere dünya çapında her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini belirterek, “Ülke olarak da altı merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüsle mücadelenin arka planında neler yaşandığına temas etmek istiyorum” diyerek Ekovitrin dergisinin mayıs sayısı için bir makale kaleme aldı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anarak sözlerine başlayan Koca, “Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız gerçekten muhteşem bir irade ve emek ortaya koyuyorlar. Virüse yakalanıp şehit olan meslektaşlarımız var. Bir kez daha meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Her birinin kaybı yürek yangınımız oldu” dedi.

Çalışmalarına dair bilgi veren Koca, “Her akşam halkımıza turkuaz yeşili fon üzerinde günlük gelişmeleri sunuyoruz. Hepimiz güzel gelişmelerin rakamlara yansıdığı bir tablo görmek istiyoruz. Halkımızın içini ferahlatacak bir tablo için her gün sahada destansı bir seferberlik ruhu ile çalışılıyor. Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız gerçekten muhteşem bir irade ve emek ortaya koyuyorlar” dedi.

'Filyasyon çalışmalarında başarılı olduk'

“Filyasyon çalışmalarımız çok başarılı seyretti ve virüsün yayılma hızını pek çok ülkeden daha erken bir sürede kontrol altına aldık” diyen Sağlık Bakanı Koca, Amerika'da 11. haftada, İspanya'da 9. haftada, İtalya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Çin'de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaşılmışken, Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşılmasının 4. haftada gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Koca, “Yani, 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı” dedi.

Fahrettin Koca makalesinde, aşı çalışmaları başta olmak üzere dünya çapında her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti. Koca, “Ülke olarak da altı merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Dünyada hangi gelişme olursa olsun, onu hemen insanımızın istifadesine sunma anlayışına ve gücüne sahip ender bir ülkeyiz” diye yazdı.

'Virüsün yeni bir dalga kazanmasına fırsat verilmemeli'

Çok boyutlu ve nasıl seyredeceğinin net olarak öngörülemediği bir salgınla mücadele ettiğimizi vurgulayan Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi: “Dünyada salgın hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Sadece insan sağlığı açısından değil, sosyo ekonomik ve sosyo psikolojik açıdan da ciddi sonuçlar doğuruyor. Virüsün yeni bir dalga için alan kazanmasına fırsat vermeden, salgının sosyal ve kültürel etkilerini önleme konusunda da zamanında ve yerinde adımlar atarak ilerlemeliyiz.”

Kuaför ve berberlerin açılmasına karşı videoyla uyardı

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuaför ve berberlerin açılmasına günler kala sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak uyarıda bulundu.

'Riski görün' uyarısı yapan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" mesajı verdi.