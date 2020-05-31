Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınında ikinci dalga konusuna ilişkin, büyük bir dalga beklemediğini belirterek "Kurallara uymak kaydıyla olabilecek küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz" dedi. Bakan Koca olası gidişatla ilgili ise, "Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz" yorumunu yaptı.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Koronavirüs salgınını Türkiye'deki olası seyrine ilişkin konuştu.

"Salgın Avrupa’da en geç Türkiye’ye geldi" diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

6 haftalık sürede birinci dönemi tamamladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.

Hayat devam ediyor. Bu ikinci döneme biz kontrollü sosyal hayat adını verdik. Yani şu dönemde özellikle 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bizim maskeyi asla ihmal etmeden, sosyal mesafe dediğimiz asgari 1.5 metrelik mesafeyi mutlak sağlayan ve el hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.

Yeni bir salgın, büyük bir dalga beklemiyorum. Kurallara uymak kaydıyla olabilecek küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz bu anlamda ne yapacağımız hem sağlık çalışanları anlamına da çok iyi biliyoruz, sağlık alt yapımız bu anlamda yeterli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yeter ki bu anlamda yine birlik, beraberlik çerçevesinde kuralları uygulaması noktasında birbirimize hatırlatıp bu dönemi de geçirelim.

Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan bir ülke."