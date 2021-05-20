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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

20 Mayıs 2021, Perşembe 19:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

-Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altına düştü. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum.

-Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz.

-Birinci önceliğimiz vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı hale getirmek olacak. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak.

-Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti, Faz-3'ün de haziran ayında başlayacağını düşünüyorum. Yerli aşı eylül ayında acil kullanım koduyla gündemimize girebilir.

-Aşılamada 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz yüzde 90'ın üzeri olmasını istiyoruz. 

-Haziranda 30 milyon doz aşıyla birlikte 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

Uğur Şahin: Yaz sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz

Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması BioNTech'in CEO'su Prof. Dr.Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katıldı.

Uğur Şahin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.

-120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı. Haziran'da 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz ağustos ve eylül ayının sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

-Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Aşımız 30'dan fazla mutasyonda etkili. 

-Haziran ayında Türkiye'ye geleceğim.

Etiketler: Fahrettin Koca
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