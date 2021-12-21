Faiz AB’de sıfır

Siyaset 'Nas'a kilitlendi… İsraf, rüşvet, alkol ve hırsızlık gibi konularda da nas gündeme gelir mi? İslâm’a göre sadece faiz değil birçok haram var. İçki içmek, kumar oynamak, rüşvet alıp vermek, israf yapmak, emanete ihanet etmek, adam öldürmek bunlardan sadece birkaçı. Haram olan fiil ve eylemler için de 'Nas'a göre hareket edilecek mi?

independentturkish’in haberine göre, “Yıllarca ‘biz geldiğimiz gün faizi kaldıracağız’ diyen anlayışlar vardı. Buna aklımız yatıyor muydu? O zamanlar maalesef aldanarak, yatıyordu. Ama bu dünyanın gerçeği değil.” Bu sözler, bugün aksi görüşte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Erdoğan, 19 Nisan 2004’te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Genel Kurulu’nda dile getirdi bu sözleri. Açıklamanın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra ise Erdoğan, faizin “haram” olduğunu nas göndermesi yaparak dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” diyerek faizi düşürmeye devam edeceklerini söyledi. Yüksek faizi savunan yok, uygulanan modele itiraz var Sadece MÜSİAD değil, Türkiye’nin büyük çoğunluğunun yüksek faize karşı olduğu bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye’deki politika faizi dünyadaki birçok ülkeden çok fazla. FAİZ ORANLARI Ülke Yüzde İsviçre -0,75 Japonya -0,1 Euro Bölgesi 0 Fransa 0 Almanya 0 İtalya 0 Hollanda 0 İspanya 0 Avusturalya 0,1 Singapur 0,22 Kanada 0,25 UK 0,25 ABD 0,25 S. Arabistan 1 G. Kore 1 Endonezya 3,5 G.Afrika 3,75 Çin 3,8 Hindistan 4 Meksika 5,5 Rusya 8,5 Brezilya 9,25 Türkiye 14 Arjantin 38

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.