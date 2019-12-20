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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Faiz indirimi de lobiye yaradı

20 Aralık 2019, Cuma
Karar gazetesi Ekonomi Bölüm Şefi ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, faiz indirim sürecinin bir ‘aldatmaca’ olduğunun altını çizerken, “Hızlı faiz indirimleri ile piyasalarda faiz lobisi denilen yapıya hizmet edilmiş olundu” görüşünü savundu.

“Yabancılar ne borsada yeni hisse senedi almışlar, ne de yeni tahvil almışlar. Hatta fırsat buldukça pozisyon azaltmayı tercih etmişler” diyen Kahveci, “Hızlı faiz indirimleri ile piyasalarda tam da faiz lobisi denilen yapıya hizmet edilmiş olundu. Yine defalarca dile getirmeye çalıştığım gibi, bu yalancı piyasanın ayakları sağlam değil ve yere basmıyor. Yerli yatırımcıların ise bu dönemde döviz alımlarının hız kestiğini ve bir miktar borsaya gittiğini görüyoruz. Ama ne döviz hesapları çözüldü ne de ekonomiye güven gelip yatırım ve üretim reel olarak yükseldi” ifadesini kullandı.

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