Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

İktidarın faizleri düşürme politikasını eleştiren ekonomist Eğilmez, "Faizi indirdiysek faiz giderleri niye böyle devasa şekilde arttı? " diye sordu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını yorumladı. Eğilmez, faiz giderlerinin devasa bir şekilde arttığını söyleyerek” 2021 yılı bütçesinde faiz giderleri 181 milyar TL oldu. 2022 yılı bütçesine 240 milyar TL faiz ödeneği konuldu. Bunun yetmeyeceği anlaşıldı 330 milyar TL’ye yükseltildi. Buna KKM fark ödemeleri de dahil değil. Faizi indirdiysek faiz giderleri niye böyle devasa şekilde arttı?” paylaşımı yaptı.

Enflasyon artınca bütçe açığı artar

Konuya ilişkin takiplerinden gelen soruları da cevaplayan Eğilmez, bir takipçisi tarafından, ‘Neden arttı hocam?’ sorması üzerine Eğilmez, “Çünkü enflasyon rekor kırarken faizi indirmek riski artırır, risk artınca kur, kur artınca enflasyon, enflasyon artınca bütçe açığı, bütçe açığı artınca da borçlanma ihtiyacı artar. Faiz ödeneği yetmez olur” cevabını verdi.

Haber Merkezi