MERKEZ BANKASININ “POLİTİKA FAİZİ”NDE YAPTIĞI SON İNDİRİM DE, ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI İNDİRİMLER GİBİ BANKALARA YENİ KÂR REKORLARI KIRMA FIRSATI VERDİ.

ARADAKİ FARK BANKALARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MB kararını şöyle değerlendirdi: “Merkez Bankası'nın faizi, bankalara borç verdiği faiz. Bankalardan borç aldığınız faiz indi mi? Siz ondan haber verin. Piyasa faizi o. Aradaki farkı banka kazanıyor. Bankalar mutlu. Son dönemde, hiç kazanmadıkları parayı kazanıyorlar.”

FAİZ TALİMATLA DÜŞŞMEZ

“Bankalar Merkez Bankası'ndan parayı yüzde 13 faizle alıyorlar, yüzde 30'la, 35'le, 40'la piyasaya satıyorlar. O da kredi alabilene…Herkese kredi yok” diyen Babacan, “Bu hükümet şunu anlamıyor: Faiz talimatla düşmez. Güvenle düşer” şeklinde konuştu.

***

Faiz kararı yine bankalara yaradı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Bankalar mutlu. Son dönemde, hiç kazanmadıkları parayı kazanıyorlar. Merkez Bankası’ndan yüzde 13’le alıyorlar, yüzde 30’la, 35’le, 40’la piyasaya satıyorlar. O da kredi alabilene… Herkese kredi yok. Bu hükûmet şunu anlamıyor: Faiz talimatla düşmez. Güvenle düşer” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edip ardından Ayhan Şahenk Bulvarı’nda vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Ali Babacan burada yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren Babacan, şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın faizi bankalara borç verdiği faiz. Bankalardan borç aldığınız faiz indi mi? Siz ondan haber verin. Piyasa faizi o. Aradaki farkı banka kazanıyor. Bankalar mutlu. Son dönemde, hiç kazanmadıkları parayı kazanıyorlar. Merkez Bankası’ndan 13’le alıyorlar, yüzde 30’la, 35’le, 40’la piyasaya satıyorlar. O da kredi alabilene… Herkese kredi yok. Bu hükûmet şunu anlamıyor: Faiz talimatla düşmez. Güvenle düşer.”

En geç 6 ay

Babacan, ayrıca, “Ekonomiyle ilgili bütün kurumları 1 ayda ayağa kaldırırız. En geç 6 ay içinde kriz ortamını ortadan kaldırırız. En geç 2 yıl içinde de enflasyonu tek haneye indiririz. 2001-2002, 2008-2009 krizlerini biz çözdük. Yaptık, çok daha güzelini yaparız. Bunun için kadrolarımız hazır.” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi