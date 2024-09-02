Faiz-kur kıskacı

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin faizde karşı karşıya kaldığı çelişkiye dair tabloyu ortaya koydu. Gerçek enflasyonun açıklanan enflasyonun bir kat üzerinde olduğunu belirten Eğilmez, mevduat faizlerinin de enflasyonun 10-15 puan altında olduğunu ifade etti.

Bu durumda faiz artırmanın nasıl bir sonuç doğuracağını anlatan Mahfi Hoca, ‘slumplasyon’ tehlikesine bir kez daha dikkat çekti. Eğilmez, “Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10-15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8-10 döviz faizi kazanmış oluyorlar. Böyle bir ortamda faizi artırsan dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor. Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona girebilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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