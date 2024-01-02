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2 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Faizde dünya 4.'sü olduk

02 Ocak 2024, Salı
ERDOĞAN’IN “GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE İNMEYE DEVAM EDECEK” DEDİĞİ TARİHTE YÜZDE 10.5 OLAN FAİZ BİR YILDA YÜZDE 42.5’E ÇIKTI.

Ekim-2022’den bugüne

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2022’de “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün inmeye devam edecektir” dediğinde politika faizi yüzde 10.5 idi. Türkiye Aralık 2023’te yüzde 42.5 ile faizin en yüksek olduğu dördüncü ülke haline geldi. 

 

İlk üç ülke

Aralık 2023 sonu itibarıyla dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 130 ile Zimbabwe. Ardından yüzde 100 ile Arjantin geliyor. Üçüncü sırada yine krizlerle boğuşan Venezuela bulunuyor. Bu ülkede faiz oranı yüzde 56.3. Dördüncü ülke Türkiye.

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Faizde dünya 4.'sü olduk

Türkiye Aralık 2023 itibarıyla yüzde 42,5 ile faizin en yüksek olduğu dördüncü ülke haline geldi.

Faiz ile enflasyon arasındaki sebep sonuç ilişkisi tartışmasının bitmek bilmediği Türkiye’de Merkez Bankası (TCMB) son yıllarda oldukça değişken bir faiz politikası izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2022’de “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün inmeye devam edecektir” dediğinde politika faizi yüzde 10,5 idi. Türkiye’de Merkez Bankası (TCMB) son yıllarda oldukça değişken bir faiz politikası izliyor. Politika faizini 14 Mayıs seçimleri öncesinde yüzde 8,5’a kadar indiren TCMB aralık ayında faizi yüzde 42,5’e kadar çıkardı. Türkiye, Aralık 2023 itibarıyla dünyada faizin en yüksek olduğu dördüncü ülke oldu.

Venezuela’ya bir adım daha yaklaştık

Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye, adı yıllardır ekonomik krizlerle anılan ve istikrarın bir türlü sağlanamadığı Venezuela’ya bir adım daha yaklaştı. Trading Economics sitesine göre Aralık 2023 sonu itibarıyla dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 130 ile Zimbabwe. Ardında yüzde 100 ile ekonomik krizlerden bir türlü yakasını kurtaramayan Arjantin var. Üçüncü sırada ise yine krizlerle boğuşan Venezuela bulunuyor. Bu ülkede faiz oranı yüzde 56,3. Türkiye ise bu ülkelerin ardından yüzde 42,5 ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin ardından Gana yüzde 30 ile beşinci sırada. Ardından Sudan (yüzde 28,3) ve Kongo (yüzde 25) geliyor. 11. sıradaki Liberya’da faiz oranı yüzde 20 ve daha sonraki ülkelerde bu oran yüzde 20’nin altına düşüyor.

Avrupa’da birinciyiz

Trading Economics’in Avrupa verilerine bakıldığında ise Türkiye yüzde 42,5 ile Avrupa’da politika faizinin en yüksek olduğu ülke pozisyonunda. İkinci sıradaki Rusya’da faiz oranı yüzde 16. Ukrayna’da bu oran yüzde 15. AB ülkesi Macaristan ise yüzde 10,8 ile dördüncü durumda. TCMB’nin politika faizine 2010 yılından bu yana bakıldığında iktidar değişmemesine rağmen son 5 yıldaki büyük iniş çıkışlar dikkat çekiyor. 2010-2018 arasında politika faizi genelde istikrarlı seyrederken 2014’te bir defa yüzde 4,5’ten yüzde 10’a yükseldi. 2018 ortasına kadar faiz yüzde 10’un üzerine çıkmadı. Haziran 2018’de yüzde 16,5’e yükselen faiz 2019 ortasına kadar yüzde 24 bandında kaldı.

Haber Merkezi

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