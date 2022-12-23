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Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor

23 Aralık 2022, Cuma 01:32
DP Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, “Nas dillerinde olsa da icraatlarında yok! AKP’li belediyelerinin tamamı faiz batağına düştükçe düşüyor” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, yaptığı haftalık basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Hükümetin akla zarar veren ekonomi ve tarım politikaları ile Türkiye’nin gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü yapıldığını söyledi. Çevik, “Zimbabve, Lübnan ve Venezuela’nın ardından en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke olduk. Aylar önce ‘Venezüella gibi olacağız’ demiş, iktidara uyarıda bulunmuştuk. İktidar hiçbir sorumluluk kabul etmiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü̈’nün yakın zaman önce tüm dünyada gıda fiyatlarının düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini açıkladığını hatırlatan Çevik, “Ancak buna rağmen Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 10,55 oranında seyrediyor. Dünyada tahıl, et ve süt ürünleri, şeker, bitkisel yağlar bir yıl önceki düzeye iniyor olmasına rağmen ülke olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı krizler nedeniyle gıda enflasyonunda korkarız kısa zamanda ilk 3’e çıkacağız! Durum böyle iken, iktidar yeni bir günah keçisi bulmuşlar: Üç harfli marketler…” diye konuştu.

Bütçe’nin yüzde 13’ü faize

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faizin verdiği zararlardan bahsederken, “Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” dediğini hatırlatan DP’li Çevik, “Fakat nas dillerinde olsa da icraatlarında yok! AKP’li belediyelerinin tamamı faiz batağına düştükçe düşüyor. Sayıştay’ın 134 belediyede ve bağlı iştiraklerinde yapmış olduğu araştırma raporlarının sonucuna göre belediyelerin bir yıllık toplam faiz, 5 milyar 992 milyon TL. Elbette Hükümet kendi cebinden karşılamıyor bu parayı. Bu para bizim alın terimiz ile verdiğimiz vergilerle ödenecek! 2023 bütçesi de bundan farklı değil. Bütçe 660 milyar TL açık verecek. Yani giderimiz, harcamalarımız gelirimizden çok daha fazla olacak, diğer bir deyişle eksideyiz. 2023 bütçesinde faiz giderlerine 565 milyar TL gidecek yani bütçenin yaklaşık yüzde 13’ü faiz ödemelerine gidecek. Buradan faiz karşıtı Cumhurbaşkanına ve kadrolarına soruyoruz: Nas diyerek daha ne kadar bu milleti oyalayıp, kandırmaya devam edeceksiniz?” diye sordu.

AKP kendi başarısı ile hiç kazanmadı

İktidarın kendisine seçim yenilgisi tattıran insanlardan kişisel intikamını aldığını da söyleyen Çevik, “Bugüne kadar AKP aslında kendi başarısı ile hiç kazanmadı. Hep karşı tarafı dağıtarak kazandılar. Aynı taktiği yine yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu defa gördük ki 6’lı masayı bir türlü dağıtamadılar. İşte, bu kadar pervasız olmalarının sebebi de bu! Geçmişteki taktiklerin hiçbiri işe yaramıyor. Bir taraftan ‘yargı bizden bağımsız karar verdi’ diyorlar bir taraftan da göz göre göre hukuku katleden kararlara alkış tutuyorlar. Bu sırada bizden de yargının bağımsızlığına inanmamızı istiyorlar. ‘Ben yapmadım o yaptı, bu yaptı’ diyorlar. Bu ülkede sizden habersiz kuş uçmaz kuş! YSK Başkanı ihsası-reyde bulunuyor, Cumhurbaşkanı Hukuk Başdanışmanı ‘karar onaylanacak’ diyor. Sözcüler ‘karardan memnunuz’ diyor. İçişleri Bakanlığı ‘karar onaylanınca görevden alacağız’ diyor. Anlaşılan karar zaten çoktan verilmiş. Biz artık bu saatten sonra hukuki bir tartışmanın içine girmeyeceğiz. Çünkü ayan beyan bu bir hukuk süreci değil tamamen siyasi mühendislik faaliyeti” değerlendirmesinde bulundu.

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