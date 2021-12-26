ERDOĞAN’IN “SÖMÜRÜ DÜZENİNİN KALBİ, SAVAŞ AÇTIK” DEDİĞİ FAİZDEKİ TIRMANIŞ HIZ KESMEDEN, KATLANARAK DEVAM EDİYOR.

TAHVİL FAİZİ İKİYE KATLANDI

DÖVİZDEN çevrilen TL mevduatına faiz+kur artışı garantisi getirildikten sonra bankalar, Merkez Bankasının yaptığı faiz indirimleriyle zaten düşmeyen kredi faizlerini daha da arttırıyor. Hazine'nin gösterge 10 yıllık tahvil faizi de yılbaşındaki yüzde 12 civarından yüzde 24'e yaklaşmış durumda.

MB DÜŞÜRDÜ, BANKALAR YÜKSELTTİ

Merkez Bankasının politika faizini son dört ayda yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmesine rağmen tahvil, ticarî kredi gibi birçok piyasa faizi artış gösterdi. Kamu bankalarında ticarî kredi faizleri yüzde 18-19'a kadar yükseldi. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30'un üzerine çıktı. İşadamları: “Yatırım ortamının iyileşmesini beklerken faizler daha da arttı.”

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Faize sözde savaş, özde teşvik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir” derken, sözde yeni ekonomik model sonrası kredi faizleri ve birçok faiz türü değişik oranlarda yükseldi ve yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve biz bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyiz” dedi. Ancak ekonomi piyasasında her türlü faiz oranının çeşitli oranlarda yükselmesi faiz ile savaşın sözde olduğu özde ise faize destk olunduğu bir tablo bie kez daha kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam ATV ve A Haber ortak yayına katıldı.

İşte o programdan Erdoğan’ın açıklamalarından bazıları şöyle:

FAİZ DÜZENİ SÖMÜRÜ DÜZENİDİR

“Küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve biz bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyiz. Bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların ne yanında ne arkasında yer alamam. Çünkü bizim inandığımız bu noktada değerler silsilesi içerisinde faizin yeri yok. Biz faizle ayağa kalkan değil, hep söylüyorum faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunun uygulamasını gördük. Hatırlayın Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 veya 6’ya kadar düşmüştü, enflasyon da 6,7’ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak inmişti. Ne oldu? İşte Gezi olayları patlak verdi. Bunun arkasında hangi emperyal güçler vardı? O güçler Türkiye’nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi aynı şekilde enflasyon da yükseldi.”

BUNLAR SOROSÇU

“Bugün faiz arttırın diyenlerle Gezi provakatörlerini serbest bırakın diyenler aynı mahfillerdir. Bunlar Sorosçu, Sorosçu... Ve bunların bütün derdi bu ülkeyi faizden para kazanmak suretiyle zengin olanlarla fakiri daha fakir yapanlar aynı safta. Buna fırsat inşallah vermeyeceğiz. Şu anda yine indiriyoruz. İnşallah Merkez Bankası’nın bu attığı adımlarla beraber çok kısa zamanda enflasyonun da nasıl aşağı indiğini hep beraber izleyeceğiz. Hiç bundan endişem yok. Çünkü bütün meselem faizden sömürü, bunun karşısında durmak.”

Erdoğan konuştu, faizler arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Lirası’nı destekleyecek adımları sonrası yıl sonunun da yaklaşmasıyla bankalar TL mevduat faizlerini bu hafta 3-4 puan artırırken, fonlama maliyetleri yükselen bankalar TCMB faiz indirimiyle zaten düşmeyen kredi faizlerinini daha da arttırıyor. Reuters’ın haberine göre; Merkez Bankası’nın politika faizini son dört ayda yüzde 19’dan yüzde 14’e düşürmesine rağmen aynı dönemde tahvil, ticari kredi gibi birçok piyasa faizi artış göstermişti. Erdoğan’ın yatırımların önünü açmak, daha çok istihdam oluşturmak için istediği düşük kredi faizi ortamı oluşmamıştı. Bu hafta ise Hazine’nin gösterge 10 yıllık tahvil faizi yıl başındaki yüzde 12 civarından yüzde 24’e yaklaşmış durumda. Bankalarda mevduat faiz oranlarını yüzde 20’nin üzerine taşırken, yükselen fonlama maliyetleri kredi faizlerine yansıdı. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu oranlar Erdoğan’ın, TCMB’de çok sayıda başkanın değişmesine neden olan düşük faiz isteği sonucu, yüzde 14’e kadar düşen politika faiziyle çelişse de yüzde 30’a çıkması beklenen enflasyon oranı ile paralel gidiyor. Bu arada, geçen hafta yüzde 17-18 olan mevduat faizleri bu hafta kademeli artışla yüzde 20’nin üzerine çıktı.