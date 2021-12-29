Faizi düşüremeyen, fiyatları düşürebilir mi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faiz indirimleri sonrası piyasalarda yükselen faiz oranlarına işaret ederek “Faiz indirerek faizi bile düşüremeyen bir ekonomi yönetimi sizce fiyatları düşürebilir mi?” diye sordu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Faiz sebep, enflasyon sonuç” söyleminin çöktüğünü de ifade eden Kahveci şöyle dedi: “Aslında hiç ayağa kalkamamıştı ki... Ama son çiviyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çaktı: ‘Fiyatları yükseltirseniz döviz düşünce de düşürmelisiniz’ dedi. Demek ki fiyatlar son 4 aydır düşürülen faizlerle inmemiş. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi faiz indirimlerinde çalışmamış. Demek ki fiyatlar dövizle beraber yükselmiş. O zaman dolar sebep enflasyon sonuç teorisine geliyoruz.” Haber Merkezi *** Faizleri düşürelim derken daha da arttırdılar Dolar ve Euro’nun hızlı yükselişinin önüne geçmek için uygulamaya sokulan “Dövize Endeksli TL Mevduatı” uygulamasının beraberinde getirdiği tartışmalar sürüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin faizi ve finansman maliyetlerini aşağı çekeyim derken tam tersine faizleri yükselttiğini anlatan Arda Tunca, Merkez Bankası’nın oluşan son durumda piyasa üzerindeki kontrolünü kaybettiğini söyledi. Tunca, “Merkez Bankası Eylülden itibaren faizlerini indiriyor ancak piyasadaki bütün mevduat faizleri, kredi faizleri yukarı geldi. Aynı şekilde devletin kamu borçlanması için Türk Lirası için her vadede borçlanma faizleri yukarı geldi. Eurobond’ların faizleri yukarı geldi. Merkez Bankası’nın kendi uyguladığı faizlerle piyasa faizleri arasındaki bağlantı koptu” dedi. Haber Merkezi

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