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13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fas ve Libya yardım bekliyor

13 Eylül 2023, Çarşamba 00:15
DEPREMLE SARSILAN FAS’IN ARDINDAN, LİBYA’YI SEL VURDU. İKİ ÜLKEDE DE BÜYÜK TAHRİBAT VAR VE CAN KAYIPLARI ARTIYOR.

Fas’taki depremde can verenler artarken, Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Kızılhaç ise sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 862’ye, yaralı sayısının 2 bin 562’ye çıktığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ediyor. UNICEF’ten yapılan açıklamada, Fas’taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

Yas ilan edildi

Libya’nın doğusundaki “hükümetin Sağlık Bakanı” Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

40 yılın en yükseği

Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti. Hammude, afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililerle acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 60 milyon dinar (yaklaşık 12 milyon dolar) tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını bildirdi. Libya’nın doğusundaki yetkililer de fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Haber Merkezi

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