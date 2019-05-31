Fasıllar açılsın süreç hızlansın

İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: SÜREÇTE İLERLEME KAYDETMEK İÇİN AB’NİN TÜRKİYE İLE MÜZAKERE FASILLARINI AÇMASI GEREKİYOR.

AB Türkiye için müzakereleri kullanmıyor

İktİsadİ Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “AB’nin aday ülkelerde ilerleme sağlamak için elindeki en önemli araç üyelik müzakereleri. Bu müzakerelerin temel amacı aday ülkeyi AB üyeliğine hazırlamak ve AB değerlerine yakınlaştırmak. Oysa AB Türkiye için elindeki bu mekanizmayı kullanmıyor.”

Hukuk, yargı ve özgürlüklerde ilerleme için

“Eleştİrmek kolay. Esas olan ilerleme kaydetmek için Türkiye’ye destek olup süreçleri işletmek. Hukuk, yargı ve özgürlükler alanında ilerleme sağlamak için bu konularla ilgili 23. faslın açılması en etkili adım olur. Ama GKRY’nin blokajı sebebiyle açılamıyor.”

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Fasıllar açılsın, AB süreci hızlansın

“Türkiye’de hukuk, yargı ve özgürlükler alanında ilerleme sağlamak için bu konularla ilgili 23’üncü Faslın açılmasının etkili olacağını söyleyen İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Esas olan ilerleme kaydetmek için Türkiye’ye destek olmak ve süreçleri işletmek” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yayımlanan 21’inci Türkiye raporu ve AB genişleme stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Zeytinoğlu, AB adayı bir ülke olarak, raporda yer alan değerlendirmelerin dikkate alınması gereğini ifade etti. Ancak bunun yanında, raporun eleştirilerde tek taraflı ve yapıcı olmayan bir yaklaşım sergilediğini de belirtti. Başkan Zeytinoğlu, “Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye raporu bugün yayımlandı. Rapor özellikle hukuk, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, medya, denge ve denetleme mekanizmaları gibi siyasî kriterler üzerinde duruyor. Ancak bunların yanında, ekonomideki sorunlara da değiniyor. Raporun üzerinde durduğu yapısal reformlar, şeffaf yönetişim, demokrasi ve hukuk normları Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin kural ve standartları ile uyum gösteriyor. Ancak Türkiye’nin zorlandığı bu alanlarda olumlu gelişmelere kapıyı aralamak için sadece durum tespiti yapmak, ya da eleştirmek yeterli olmaz. Hem Türkiye’ye kapıyı kapatmak, hem de tek taraflı olarak eleştirmek tutarlı bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.

Müzakereler ilerleme için önemli bir araç

2016’dan beri AB üyelik müzakerelerinde yeni bir faslın açılmadığını ve geçtiğimiz sene alınan karar ile gümrük birliği güncellenme sürecinin de başlatılmayacağının ifade edildiğini belirten Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “AB’nin aday ülkelerde ilerleme sağlamak için elindeki en önemli araç üyelik müzakereleri. Bu müzakerelerin temel amacı aday ülkeyi AB üyeliğine hazırlamak ve AB değerlerine yakınlaştırmak. Oysa AB Türkiye’nin durumunda elindeki bu mekanizmayı kullanmıyor. Türkiye’de hukuk, yargı ve özgürlükler alanında ilerleme sağlamak için bu konularla ilgili 23’üncü Faslın açılması en etkili adım olur. Ancak GKRY’nin blokajı sebebiyle açılamıyor. Zaten gümrük birliği ile ilgili 8 fasıl da yine Kıbrıs konusu sebebiyle askıya alınmış durumda. Türkiye gibi bir ülkenin AB ile ilişkilerini sadece Kıbrıs meselesine endekslemek AB’nin önemli bir hatası. Eleştirmek kolay. Esas olan ilerleme kaydetmek için Türkiye’ye destek olmak ve süreçleri işletmek.

İstanbul – Yeni Asya

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Rapor yitirdiklerimizin çizelgesi

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Avrupa Komisyonunun Türkiye raporuna ilişkin “İktidar her ne kadar kınamış olsa da o raporun içeriğinin objektif olduğu kanısındayız. Orada sıralananlar maalesef bizim hem siyasî hem ekonomik alanda yitirdiklerimizin çizelgesi. Böyle bir tablo karşısında kaygı duymamak mümkün değil” dedi. Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erozan, Avrupa Komisyonunun yayımladığı Türkiye raporuna ilişkin de şunları kaydetti; “Türkiye’ye atılan çiçek göçmenler konusunda. 3 milyon 600 bin göçmenin Avrupa’ya sızmasının önlenmiş olmasından dolayı teşekkür ifadeleri var. Ama bu iki paragrafı bir kenara çıkarırsanız, o sayfalarca raporda Türkiye’nin acıklı halinin objektif bir tarifi var. İktidar her ne kadar kınamış olsa da o raporun içeriğinin objektif olduğu kanısındayız. Orada sıralananlar maalesef bizim hem siyasî hem ekonomik alanda yitirdiklerimizin çizelgesi. Böyle bir tablo karşısında kaygı duymamak mümkün değil.” Ankara - aa