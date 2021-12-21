Fatih Camiinden berzaha uğurladık

Şanlıurfa’da yoğun bakımda entube durumunda tedavisi devam ederken vefat eden Can Kardeş çizerlerinden Ethem Karaağaçlıoğlu’nun cenazesi, İstanbul Fatih Camiinde öğlen kılınan cenaze namazı sonrası Ayazağa Kabristanında dualarla defnedildi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'in danışmanı olan İbrahim Ethem Karaağaçlıoğlu için önceki gün Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüs Camii’nde cenaze namazı kılındı ve cenaze İstanbul'a gönderildi. Kara için dün öğle vakti Fatih Camii’nde ikinci bir cenaze namazı kılındı ve Ayazağa Mezarlığı’na duâlarla defnedildi.

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