Fatih Portakal hakkında dâvâ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) suç duyurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Fatih Portakal, Twitter hesabından 6 Nisan’da yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” ifadesini kullanmıştı. İddianamede, Portakal’ın bu paylaşımının, “bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından koronavirüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

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