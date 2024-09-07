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7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Fatura yine vatandaşa

07 Eylül 2024, Cumartesi 01:16
SİYASET VE İŞ DÜNYASI AÇIKLANAN ORTA VADELİ PROGRAMI ELEŞTİREREK YÜKÜN YİNE VATANDAŞA HAVALE EDİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

OVP’NİN YÜKÜ ASGARİ ÜCRETLİYE - PROGRAM DEĞİL, TEMENNİLER MANZUMESİ 

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, OVP’yi eleştirerek, “Bu ekonomik programın yükünü asgari ücretli, memur, çiftçi ve küçük esnaf çekiyor. Bu sürdürülebilir değil” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Orta Vadeli Program’ı (OVP) eleştirdi. OVP’lere ekonomik programmış gibi bir misyon yüklenerek hata yapıldığını söyleyen Usta, “OVP’ler bütçe sürecini başlatan programlardır. Ekonomik programlardan farklıdır” ifadelerini kullandı. Dolaylı vergiler artırılarak adaletsiz bir vergilendirme yapıldığını belirten Usta, “Tamamen milletin sırtına adaletsiz vergiler yüklenerek bütçe sürecinde bir iyileşme olmuştur” değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde yüzde 38,2 olan enflasyonun bugün yüzde 52’ye geldiğinin altını çizen Usta, “Bize dezenflasyon programının ne kadar başarılı olduğunu anlatıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yüzde 52’lik enflasyon şu anda dünyada üçüncü enflasyon” dedi.

Zenginlere vergi yok

OVP’nin yükünü milletin çektiğini savunan Usta, “Yükü, vatandaşın üzerine yüklediniz. Büyük para kazanan, büyük servetlere ulaşan, aşırı karlar eden kesime vergi getirmiyorsunuz. Ama diğer taraftan vatandaşın üzerine getirilen vergiler 1,5-2 trilyon lira. Bu ekonomik programın yükünü bugün asgari ücretli, memur, çiftçi ve küçük esnaf çekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu yükün daha adaletli dağıtılması konusunda uyarılarımızı iletmek istiyorum” ifadesine yer verdi.

Tahminler gerçekçi değil

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, “Kendime Yazılar” adlı bloğunda yayınladığı “Orta Vadeli Program ya da Temenniler Manzumesi” başlıklı yazısında açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan yeni “Orta Vadeli Program”a ilişkin değerlendirmesini yazdı. Eğilmez, OVP’nin somut önlemlerden eksik olduğunu belirterek “Bunun adının Orta Vadeli Temenniler olarak değiştirilmesi doğru olur” dedi.

OVP’de reform önerilerinin detaylandırılmadığını ve uygulanabilirliklerinin eksik olduğunu ifade eden Eğilmez, ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini gerçekçi bulmadığını, cari açık tahminlerinin ise daha tutarlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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