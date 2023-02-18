Fay hattına tekrar bina yapamazsınız

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede inceleme yapan Mimarlar Odası heyeti Ankara’ya döndü.

Heyette yer alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “‘Bir yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız’ diyorlar. Böyle bir şey yok. Siz, yerleşim yerlerini yanlış seçmişsiniz. Zemin sıvılaşması, bataklık olan yerleri seçmişsiniz. Fay hatlarının olduğu yerleri yerleşime açmışsınız. Siz, buralarda bir yıl içerisinde bina yükseltemezsiniz. Bütün yanlışlık buradan çıkıyor. Bir yıl daha istiyor. Bu halk size 21 yıl verdi. Yönetmelikler çıkardınız, kentsel dönüşüm kanunu çıkardınız. Bunların hiçbirini uygulamadınız. Dolayısıyla bu planların iptal edilmesi ve bunların bilimsel süreçlerle yeni yer seçimlerinin yapılması gerekiyor” dedi. Ankara - Anka

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