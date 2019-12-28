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Faytonculara para mı ödendi?

28 Aralık 2019, Cumartesi 19:00
(HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, İstanbul’un Adalar ilçesinde yıllardır çözülemeyen atlı fayton krizi ve ruam gerçeğinin arkasında milyonlarca liralık vurgun olduğunu iddia etti.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, İstanbul’un Adalar ilçesinde yıllardır çözülemeyen atlı fayton krizi ve ruam gerçeğinin arkasında milyonlarca liralık vurgun olduğunu öne sürdü. Paçalı, CİMER üzerinden başvuru yaparak “2013 yılında Resmî Gazetede yayımlanan ve ruam hastalığını da kapsayan yönetmelik çerçevesinde Adalar’da kaç kişiye toplam ne kadar ödeme yapıldı” diye sordu. CİMER başvuruyu önce Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık ise bu başvuruyu İstanbul Valiliği’ne gönderdi. İstanbul Valiliği başvuruyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na tekrar sevk etti ve son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başvuru beklemeye alındı.

Kültür mirası bahane

Başvurunun beklemeye alındığını duyuran Paçalı “Adalar’da kültürel miras bahanesi ardına saklanan örtülü vurgunun cevabı burada. Adalar’ın kültürel mirasını önemseyenler, tarihi dokusunu hiçe saymakta, kaçak ahırlara göz yummakta yıllardır behis görmüyor. Türkiye’de 2013 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği’ çerçevesinde ruam da dahil belli hastalıklar nedeni ile itlâf edilen hayvanlar için sahiplerine 3/4 oranında tazminat ödeniyor. Örneğin 2 bin TL’ye aldığınız bir atı, 2 yıl çalıştırıp ruamlı olarak 1500 TL’ye devlete geri satabiliyorsunuz. Güzel iş. Vergisi yok, tamiri yok, bakımı yok. Bozulunca devlet alıyor. Beden elektrikli faytona karşılar sorusunun cevabı burada saklı. Bu atlar gerçek değerinin üzerinde de tazmin edilebilir. Gerçek değeri ile bile tazmin ediliyor olsa yılda 3 milyonun üzerine bir rakam söz konusu. Atların nasıl ve neden ruam olduğunu anlamak çok zor olmasa gerek. Ne bakanlık ne de valilik bu soruya yanıt vermek istemiyor. Başvuruyu beklemeye aldılar. Neden saklıyorlar?” şeklinde konuştu. 

İstanbul - Aslan Özdemir

 

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