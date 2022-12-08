Feshettiği Kongre, hapse gönderdi

Peru’da, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre’nin feshedildiğini ve acil durum hükümeti kurulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alındı.

Castillo, Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi. Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima’ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürüldü. Peru’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo’nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Castillo’nun, Kongre’yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtildi. AA

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