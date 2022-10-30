Festivaller iptal ettirdiler ama...

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 8-16 Ekim tarihleri arasında Sur Kültür Yolu Festivali adıyla Diyarbakır’da yaptığı festivali köşesine taşıdı.

Oğur, “Yaz boyu muhafazakârlık adına festivaller iptal ettiren iktidar, Diyarbakır’da Kürt gençlerin gönlünü sekülerlik ve eğlenceyle kazanmaya çalıştı” diye yazdı. Oğur, şu ifadeleri kullandı: “Yaz boyu muhafazakârlık adına festivaller, konserler iptal ettiren, Gülşen’i tutuklatıp, Sezen Aksu’yu linç ettiren, Tarkan ile bile kavga eden iktidar Diyarbakır’da Kürt gençlerin gönlünü ise sekülerlik ve eğlenceyle kazanmaya çalıştı. Kürtçe konserler, Ermeni kilisesinde ilahiler, CSO, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan gösterileri ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir özgürlük havası esti Diyarbakır’da. (...)Kürtlere siyaseten yaklaşamayan iktidar, siyasetten soğumuş, davanın artık heyecanlandırmadığı bölgede kültür, eğlence, hizmet, inşaat, belediyecilikle açığını kapatmayı deniyor. Ama gönüller de böyle kazanılmıyor. Sadece Oğuzhan Koç konserine katılan insan sayısı, festival programına özenle yerleştirilmiş bütün dini müzik konseri ve dini sohbetlere katılan insan sayısının en az beş katıydı.(...)Yani günün sonunda bütün büyük davalar, süfli eğlencelere ve hayata yenilmiş oldu.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.