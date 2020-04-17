Fezleke sayısı 1000'e ulaştı

Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özdağ'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Böylece, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığınca TBMM Başkanlığına gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaştı. Bunlardan 29'u iade edildi. Dokunulmazlık dosyası olan 175 milletvekili var TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, 175 milletvekiline ait 971 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. HDP'li 55 milletvekilinin 695, CHP'li 95 milletvekilinin 216, AK Parti'li 9 milletvekilinin 10, MHP'li 5 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 6 milletvekilinin 6 dosyası yer alıyor. Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekilinin 27, 2 bağımsız milletvekilinin ise 2 dosyası bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 243

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.