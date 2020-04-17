"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Fezleke sayısı 1000'e ulaştı

17 Nisan 2020, Cuma 12:47
Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Özdağ'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Böylece, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığınca TBMM Başkanlığına gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaştı. Bunlardan 29'u iade edildi.

Dokunulmazlık dosyası olan 175 milletvekili var

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, 175 milletvekiline ait 971 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

HDP'li 55 milletvekilinin 695, CHP'li 95 milletvekilinin 216, AK Parti'li 9 milletvekilinin 10, MHP'li 5 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 6 milletvekilinin 6 dosyası yer alıyor.

Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekilinin 27, 2 bağımsız milletvekilinin ise 2 dosyası bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    'Koronavirüsten sonra bu ülkelerden buğday ithalatı yapabilecek miyiz?'

    Kovid-19 aşısı çalışmalarında son durum?

    BM'den korkutan 'Afrika’ açıklaması

    İran'da ölü sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi

    Belçika ve Hollanda'da ağır bilanço

    Yabancılar en fazla hangi şehirlerden konut aldı?

    Fırıncılar hazır

    TÜİK, çocuk nüfusu istatistiklerini açıkladı

    Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

    Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

    Sokağa çıkma yasağı uygulanacak şehirlerde denetimler yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Masumları savunurken
    Genel

    İnfaz kanunu hayal kırıklığı
    Genel

    Kısır döngüye dur diyelim
    Süleyman KÖSMENE

    Kader insanı bakıma almıştır
    Ahmet BATTAL

    Memur da mı ücret almaya başlayacak?
    Risale-i Nur'dan

    Her derde deva kudsî bir tiryak
    Faruk ÇAKIR

    Hukuktan uzaklaşan fakirliğe yaklaşır
    Şükrü BULUT

    Korona’nın vesile olduğu 3-5 kişilik medreseler
    Hasan GÜNEŞ

    Virüs sonrası büyük değişimler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.