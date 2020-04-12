"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Filistin'e ve İsrail'e tıbbi malzeme göndereceğiz

12 Nisan 2020, Pazar 11:25
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'den tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bugünlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de göndereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Tarihsel öngörüde bulunmak mümkün değil"

"Cumhurbaşkanı ile katıldığınız toplantılarda, dünya liderlerinin ve uluslararası toplumun bu sürecin ne zaman toparlanabileceğine dair ortak tahminlerde bir zaman dilimi öne çıkıyor mu?" sorusu üzerine Kalın, kesin bir şey söylemenin çok zor olduğunu, hem Çin yetkilileriyle hem Avrupa hem de Amerika'dakilerle yakın temas halinde olduklarını, bütün bunlara bakıldığında matematiksel kesinliğe sahip bir tarihsel öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Sürecin ne zaman sona ereceğinin, virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı olduğunu belirten Kalın, "Bir şehirde bu kontrol altına alınıyor ama ufak bir ihmal, ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Virüsün kriz merkezi, doğudan batıya doğru hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bilim insanları zaman zaman nisan sonu, mayıs başı, ortası diyor ama kesin olarak şu gün biter diye bir öngörüde bulunmak çok zor." dedi.

"İsrail ve Filistin'e tıbbi malzeme göndereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'den tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bugünlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de göndereceğiz." açıklamasında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu son derece önemli'

    Meclis'te gündem infaz düzenlemesi: Teklifinin birinci bölümü kabul edildi

    Filistin'e ve İsrail'e tıbbi malzeme göndereceğiz

    İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

    Kriz yönetimi böyle mi olur?

    Karadeniz açıklarında deprem

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

    BM özel temsilcileri küresel ateşkes çağrısına destek verdi

    BM'den dini liderlere çağrı: Salgınla mücadeleye katılın

    Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

    Macron: Avrupa sınırları eylüle kadar kapalı kalabilir

    Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi

    İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

    New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

    Koronaya rağmen işgale devam

    Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

    ABD koronavirüs salgınında 'dünyada en fazla kişinin öldüğü' ülke oldu

    İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal ve siyasal muhalefet farkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.