Filistin'e ve İsrail'e tıbbi malzeme göndereceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'den tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bugünlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de göndereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Tarihsel öngörüde bulunmak mümkün değil"

"Cumhurbaşkanı ile katıldığınız toplantılarda, dünya liderlerinin ve uluslararası toplumun bu sürecin ne zaman toparlanabileceğine dair ortak tahminlerde bir zaman dilimi öne çıkıyor mu?" sorusu üzerine Kalın, kesin bir şey söylemenin çok zor olduğunu, hem Çin yetkilileriyle hem Avrupa hem de Amerika'dakilerle yakın temas halinde olduklarını, bütün bunlara bakıldığında matematiksel kesinliğe sahip bir tarihsel öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Sürecin ne zaman sona ereceğinin, virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı olduğunu belirten Kalın, "Bir şehirde bu kontrol altına alınıyor ama ufak bir ihmal, ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Virüsün kriz merkezi, doğudan batıya doğru hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bilim insanları zaman zaman nisan sonu, mayıs başı, ortası diyor ama kesin olarak şu gün biter diye bir öngörüde bulunmak çok zor." dedi.

"İsrail ve Filistin'e tıbbi malzeme göndereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'den tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bugünlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak Filistin'e de göndereceğiz." açıklamasında bulundu.