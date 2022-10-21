FİLİSTİN YÖNETİMİ “İSRAİL FİLİSTİN HALKINA TOPYEKûN SAVAŞ İLAN ETTİ” DERKEN, İSRAİL EKONOMİ VE SANAYİ BAKANI ANKARA’YA GELİP BİZİM BAKANLARLA GÖRÜŞMELER YAPTI.

Kuşatma ve baskınlar savaş ilanı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Nablus'ta 9 gündür devam eden kuşatma ile kent, köy ve mülteci kamplarına, El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camiine ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların, Filistin halkı ve yönetimine topyekûn savaş ilanı olduğunu belirterek, “Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Açıklamayı İsrail büyükelçiliği yaptı

Filistin’de bunlar olurken, çalışma ziyareti için Ankara’ya gelen İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Ziyaret ve görüşmelerle ilgili açıklama, İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden geldi.

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Filistin'le savaş, Ankara ile ticaret

İsrail, Filistin’in Mescid-i Aksa ve diğer şehirlerine baskı düzenlerken Ankara’da AKP hükümeti ile diplomasi trafiğine başladı.

İsrail’in Filistin’e saldırılar düzenlediği sırada AKP Hükümeti ile diplomasi trafiğine başlaması eleştirildi. Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin, Nablus kentini kuşatması, Mescid-i Aksa ve kentlere baskın düzenlemesinin, Filistin halkı ve yönetimine topyekun savaş ilanı olduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in uzun zamandır işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’teki ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail’in söz konusu düşüncesiz ve sorumsuz politikalarının tansiyonu yükselttiğini ve halkı patlama noktasına getirdiğini kaydeden Rudeyne, “Bu politika, güvenlik ve istikrar getirmeyecek bilakis durumu tehlikeli bir hale sokacak. Filistin halkı, işgalin devam etmesini hiçbir şekilde kabul etmeyecek” ifadesini kullandı. R

Rudeyne, Nablus’ta 9 gündür devam eden kuşatma ile kent, köy, mülteci kampları, El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi ve Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınların, Filistin halkı ve yönetimine topyekun savaş ilanı olduğunu vurguladı.

İsrailli Bakan Ankara’da

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, çalışma ziyareti için Ankara’ya geldi. İsrail Büyükelçiliği, Barbivay’ın, Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile görüştüğünü duyurdu.

İsrail Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında ziyarete ilişkin yapılan paylaşımlar şöyle: “İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, çalışma ziyareti için bugün Ankara’daydı. Bakan Barbivay, ziyaretine, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Anıtkabir gezisi ile başladı. Ziyaretinin ikinci bölümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ziyaret eden Bakan Orna Barbivay, mevkidaşı Bakan Mustafa Varank tarafından kabul edildi. İsrailli Bakan Orna Barbivay’ın çalışma ziyareti, Bakan Barbivay’ın mevkidaşı Bakan Mehmet Muş tarafından kabul edildiği Ticaret Bakanlığı ziyareti ile sona erdi.”