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1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Filistinli kardeşlerimize yardım

01 Ocak 2024, Pazartesi 20:06
Avustralya Nur Vakfı ‘nın organize ettiği Filistin’e yardım kampanyasında toplanan bağışlar savaşta zarar gören ailelerin yiyecek, içme suyu, sağlık ve barınak ihtiyaçlarına katkı sağlamak için Gazze’ye ulaştırılıyor.

Avustralya Nur Vakfı Yardım Kuruluşu, Filistin için toplanan yardımları Human Appeal Australia aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Vakfın organize ettiği Filistin’e yardım kampanyasına Avustralya, Türkiye ve farklı ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Yeni Asya okuyucularının da yakından ilgi gösterdiği yardım kampanyasında, toplanan yardımları savaşta zarar gören ailelerin “yiyecek, içme suyu, sağlık ve barınak ihtiyaçlarına katkı sağlamak için Gazze’de yardım faaliyetleri yürüten Human Appeal Australia (Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu) aracılığıyla ulaştırmakta. Yardımlar, Human Appeal Australia eyalet direktörü Rabih Baytie’ye vakfın merkezinde takdim edildi. Baytie, “Yardımlar, savaş mağduru Filistinli ailelerin imdadına yetiştirilecektir. Avustralya Nur Vakfına bu anlamlı çalışmalarından dolayı minnettarız” dedi. 

Dayanışmayı teşvik edelim

Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı ise, “Bu tür yardım kampanyaları, acil durumlarda mağdur halk için hayati önem taşımaktadır. Avustralya Nur Vakfı Yardım Kuruluşu, Gazze’deki insanların acil yardımına koşarak, hızlı bir şekilde yardım toplama ve ulaştırma sürecini başlatmıştır. Bu çaba, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkan ve dünya genelinde dayanışmayı teşvik eden örnek bir inisiyatiftir. Bu tür yardım kampanyalarına destek vermek, insanlık adına önemli bir görevdir ve bu duyarlılığın devam etmesi dileğiyle, topluma ve vakıfımıza destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. 

Yardım için Link: https://alfrelieffund.org/tr-TR/multiple-currency.  Bağışta bulunmak isteyenler için hatırlatma: Türk lirası veya farklı para biriminden yardımda bulunabilirsiniz. Kredi kartı veya banka kartınızın yurtdışı ve internet adresine açık olması gerekir.

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  • Harun

    1.1.2024 21:19:28

    Bir yolunu bulup el uzatıyorsunuz. Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

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