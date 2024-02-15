Fırat’a karışırsa hayat biter

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kayması hakkında konuştu.

Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada, bölgeyle ilgili uyarılarda bulunarak, şöyle dedi: “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.” Haber Merkezi

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