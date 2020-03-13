Fırsatçılara fırsat verilmesin

ÜLKEMİZDE DE KORONAVİRÜS VAK’ASININ GÖRÜLMESİ ÜZERİNE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ, HİJYEN MALZEMELERİ VE MASKE BAŞTA OLMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLERE YÖNELEN YOĞUN TALEBİN, FİYATLARI AŞIRI YÜKSELTEN FIRSATÇILAR TARAFINDAN İSTİSMARI TEPKİYLE KARŞILANDI.

VİRÜSÜ HAKSIZ KAZANÇ İÇİN KULLANIYORLAR

25 liradan 80 liraya

MASKE, el temizleyen jeller ve kolonya gibi dezenfektan ürünler almak için bu ürünleri satan mağaza ve eczanelere gidenler, hem fiyatlardaki fâhiş artıştan, hem de ürün bulamamaktan şikâyetçi: "12 TL'lik kolonya 25 TL olmuş. 25 TL'lik dezenfektan 80 TL olmuş, yine de bulamadım.”

Satışlar üçe katlandı

ELEKTRONİK Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi: “e-ticaret pazarında temizlik ve hijyen ürünleri ve medikal korunma sağlayan ürün grupları satışında % 300’e varan oranlarda bir artış var.” Satıcılara göre fiyatları imalâtçılar ve ithalâtçılar yükseltiyor.

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İhtiyacın kadar al

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Koronavirüs endişesiyle stok yapan tüketicilerin, ‘ihtiyacın kadar al, her zaman uygun al’ anlayışını benimseyerek dikkatli olmalarını söyledi.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de yeni tip koronavirüs tesbitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası gıdadaki fiyat artışlarına ve mevcut stok durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İnsanların Türkiye’de ilk virüsün görüldüğü haberini alır almaz alış verişe, makarna, un,maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri almaya yöneldiğini anlatan Güzeldere, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul genelinde 41 üyesi, 30 bine yakın çalışanı ve 2 bine yakın şubeyle hizmet veren İstanbul PERDER üyeleri, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stoğunu yapmış durumdadır. Tedarik sürecinde farklı sorunların yaşanmaması adına, üretici ve tedarikçi firmalarla temasa geçerek tedbirlerimizi paylaşıyoruz.”

Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz

Güzeldere, alış veriş yapmak isteyen tüketicilerin marketlerden yana müsterih olmalarını talep ederek, şu ifadeleri kullandı: “Yerel perakendeciler olarak İstanbul’daki halkımızın tamamına hitap eden 2 bine yakın marketimizde fiyat artışlarına ve fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yeterli ürün vardır ve stok sorunu yoktur. Tüketiciler nezdinde mağduriyet yaratan fiyat artışı gibi durumları önlemek adına, yerel perakendeciler olarak üretici ve tedarikçilerimizle iş birliğinde içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Tüketicilerin bu tür süreçlerde ‘ihtiyacın kadar al, her zaman uygun al’ anlayışını benimseyerek dikkatli ve duyarlı olmasını umuyoruz.” Güzeldere, tüketicilerden, ihtiyaçları çerçevesinde alış veriş yapmalarını ve fahiş fiyatlı ürün satışı yapılan mecralardan uzak durmalarını istedi. İstanbul – aa

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Çoğu israf olacak

İstanbul’daki marketlerde yaşanan koronavirüs yoğunluğuyla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Hem cezaî kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu’nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticarî uygulama kapsamındadır, ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı” dedi. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan ‘her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır’ uyarıları da dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Koca: Bir iki ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsüyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Koca, tedbir almanın öneminin altını çizdi.

Koca enfeksiyonla ilgili süreçte önümüzdeki iki ayın son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan şu bilgileri verdi: “Yaz döneminde bu virüsün etkisini azalacağı genel olarak Bilim Kurulu’nun da öngörüsü. Aslında kışın kapalı ortamlarda yakın birlikteliklerin fazla olması bu enfeksiyonun yaygınlığını arttıran unsur. Enfeksiyonun önümüzdeki bir, bir buçuk bilemediniz en fazla iki aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde asla panik oluşturmadan yapacağımız şey, alacağımız kararları daha çok ertelemeye, bir-bir buçuk ay sonrasına ötelemeye yönelik olmalı. Bu dönemin geçici olacak. Ama geçici olması için de salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaşımızla birlikte yöneterek götürelim istiyoruz.”

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Fahiş fiyatlara soruşturma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin halkın maske eldiven gibi sıhhî malzemelere normal piyasa fiyatlarından ulaşabilmesini sağlamak olduğuna işaret eden Pekcan, “Sağlık Bakanlığımızla ortak görüşümüz önce piyasanın doyuma ulaşması. Firmalarımıza da tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi. Bakanlık olarak, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğünün görev alanında 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık” ifadesini kullandı. Pekcan, geçen hafta 13 maske ticareti yapan firmayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve 9’una ceza uygulandığını hatırlatarak, bunun tekrarlanması durumunda 104 bin lira olan cezanın 10 katına kadar çıkabildiğini ifade etti. Ankara - aa