SUDANLI AKADEMİSYEN ÖMER BAHİT: RİSALE-İ NURDAKİ İHLAS VE UHUVVET DERSLERİ ALINABİLSEYDİ SUDAN’DA BU SIKINTILAR OLMAZDI.

NUR HAKİKATLERİ YAYILIRSA

“NUR hakikatlerinin yaygınlaştığı yerlerde anarşi ve zulüm olmaz. Masum kadınlar, çocuklar zarar görmez. Nurların neşri belaları def eder ve manevi tamir eder. Nurlar vicdanları uyandırır, emniyeti tesis eder, hürmet ve merhameti temin eder ve serseriliği bırakıp itaat etmeyi öğetir. Sudan'a gelen Nur Talebeleri ile çok muhabbetimiz oldu. Onların ahlakından çok etkilendik.”

HACCIN HİKMETİ

“NUR Talebelerinden hayır görüyoruz. İslam milletlerinden fitnenin kalkması, Kur'an'ın yaşanması ve mü'minlerin dualarıyla olacaktır. Hacda bu meseleler daha çok Nur medreselerinde konuşulabiliyor. Mü'minler tearuf ve teavun hakikatini yaşamadan ittihada ulaşamaz. Said Nursi haccın bu hikmetini nazarlara sunuyor.”

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Fitneler Kur’an’la aşılır

Sebahattin Yaşar'ın başlıklı yazısı: ‘Risale-i Nur milletler için def’i beladır’

Hacca, Sudan’dan gelen akademisyen Nur Talebesi Ömer Bahit, ‘Risale-i Nur milletler için def’i beladır’ dedi.

Sudanlı, Hartum Universitesi öğretim üyelerinden Ömer Bahit, Mekke Risale-i Nur Medresesinde Sudan’daki Risale Nur hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sohbetine ‘Nur talebeleriyle beraber olmak tarifi mümkün olmayan bir güzellik’ diyerek başladı. Sudan’ın sıkıntılar, çatışmalar içinde olduğunu belirten Bahit, ‘Eğer Risale-i Nurdaki ihlas ve uhuvvet dersleri sağlıklı alınabilseydi bu sıkıntılar olmazdı’ dedi.

Kur’an’ın hakikatlerine zıt hareket edilen yerlerde huzur ve sükun beklenmez. Bu sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için de böyledir. ‘Kur’an kainattan çıksa kainat divane olacak ve bir seyyareye çarpıp vefat edecek’ diyen Bediüzzaman, Kur’an’ın olmadığı yerlerde yaşanan vahşetlere dikkat çekiyor.

Ömer Bahit, ‘Nur hakikatlerinin yaygınlaştığı yerlerde anarşi ve zulüm olmaz. Masum kadınlar, çocuklar zarar görmez. Nurların neşri belaları def eder ve manevi tamir eder. Nurlar vicdanları uyandırır, emniyetin tesis eder, hürmet, merhamet ve serseriliği bırakıp itaat etmeyi öğretir. Bu bir insanlık dersidir. Bu meseleler yerleşirse vahşet, zulüm, adaletsizlik gibi hadiseler yaşanmaz.

Bizim Sudan’a gelen nur talebeleri ile çok muhabbetimiz oldu. Onların ahlakından çok etkilendik.

Allah hepisinden razı olsun. Nur talebelerinden hayır görüyoruz. İslam milletlerinden fitnenin kalkması, Kur’an’ın yaşanması ve mü’minlerin dualarıyla olacaktır.’ dedi.

Hac’da bu meselelerin daha çok nur medreselerinde konuşulabildiğine dikkat çeken Bahit, ‘Mü’minler tearuf ve teavun hakikatini yaşamadan ittihata ulaşamaz. Said Nursi haccın bu hukmetini nazarlara sunuyor’ dedi.