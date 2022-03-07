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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fiyatlar artmaya devam edecek

07 Mart 2022, Pazartesi 17:00
Türkiye’de olduğu gibi küresel düzeyde de yemeklik yağ konusunda ciddî bir kriz yaşanıyor.

LMC International Yönetim Kurulu Başkanı James Fry’a göre yemeklik yağ fiyatları önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edecek.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, “Fiyatların yönünü aşağı çevirmeden önce daha da yükselmesi muhtemel” diyen Fry, “Petroldeki sıkılaşma ve ayçiçek yağı arzındaki oluşan kaybın yanında bu boşluğu dolduracak bir alternatifin yokluğu piyasanın bir iki ay önce kimsenin öngörmediği şekilde sıkılaşacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 

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