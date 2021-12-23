Fiyatlar kolay kolay düşmez

Merkez Bankası’nın düşük faiz politikası sonucu özellikle son bir ayda Türk Lirası’nın değerinde adeta “serbest düşüş” yaşandığını dile getiren İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın’a göre, ekonomi yönetimini Dolar/TL’nin 18’i, Euro/TL’nin 20’yi aşması ile kurlara müdahale etmek zorunda kaldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, kurlardaki düşüşün aşırı zamlanan mal ve hizmet fiyatlarında da eşdeğer bir düşüşe neden olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Sinan Alçın, şunları söylüyor: “Çünkü fiyat yapışkanlığı dediğimiz bir durum var. Diyelim ki kurlardaki geri çekilme kalıcı oldu, yani kurlar yine rekor seviyelere yükselmedi. Böyle olsa bile fiyatların eski haline dönmesi 7-8 ay sürecektir. Dolayısıyla yakın dönemde TL’deki değerlenme fiyatların seviyesi, yani enflasyon üzerinde bir etkisini görmeyeceğiz.” Haber Merkezi

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