Flash TV’ye kayyım

Uzun yıllar yayın yaptıktan sonra kapanan ve 2 yıllık aranın ardından Ekim 2021’de yeniden ekranlara dönen Flash TV kayyım tarafından yönetilecek.

Kanalın ortağı iki kardeşten biri olan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın kayyıma devredildiğini duyurdu. Duvar’daki habere göre Göktuğ “Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir” derken, kanalın yayın politikasını da eleştirdi. Kanalda yapılan siyasi yorumları ve analizleri tasvip etmediğini belirten Göktuğ, ‘tarafsızlık’ ilkesinin ihlal edildiğini ifade etti.

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